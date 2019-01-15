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Постіль та чай дорожчає:
"Укрзалізниця" підвищила ціни

Постіль та чай дорожчає: "Укрзалізниця" підвищила ціни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:16

Постіль та чай дорожчає: "Укрзалізниця" підвищила ціни

Пропонуємо до обговорення:
Про це в залізничній компанії поінформували у відповідь на інформаційний запит ЦТС.

Дивися повний текст Постіль та чай дорожчає: \"Укрзалізниця\" підвищила ціни.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:16

ну и как укразализниця это обясняет?
особенно учитывая, что комплект как у них стоит 200грн.
arheops
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:27

arheops Раньше обьясняли, типа повальное воровство, все мечтают разжиться простыней от ЖД :) А скорее всего закупают расходные на стирку у "правильных" пацанов ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:13

  arheops написав:ну и как укразализниця это обясняет?
особенно учитывая, что комплект как у них стоит 200грн.

Шось мені підказує, що тепер ще більше людей будуть їздити без білизни або брати власну з собою. :roll:
fler
 
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