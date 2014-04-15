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МастерКард подумал
за своих клиентов

МастерКард подумал за своих клиентов
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:44

МастерКард подумал за своих клиентов

Владельцы MasterCard теперь не будут задумываться, почему и кто у них списал деньги. Платежная система MasterCard вводит ограничение на автоматическое списание средств с карты.

Остается открытым вопрос, почему этого не делает платежная система VISA, ведь по факту, это одна компания.
pantera
 
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