|
|
МастерКард подумал за своих клиентов
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:44
Владельцы MasterCard теперь не будут задумываться, почему и кто у них списал деньги. Платежная система MasterCard вводит ограничение на автоматическое списание средств с карты
.
Остается открытым вопрос, почему этого не делает платежная система VISA, ведь по факту, это одна компания.
-
pantera
-
-
- Повідомлень: 223
- З нами з: 04.12.07
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|3504
|
|
|1
|3005
|
|
|0
|2859
|
Вів 15 кві, 2014 00:29
dymchenko_ruslan