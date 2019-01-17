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Мінінфраструктури розглядає передачу в концесію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:35
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України розглядає перспективу передачі в концесію Центрального залізничного вокзалу в Києві.
Дивися повний текст Мінінфраструктури розглядає передачу в концесію Центрального залізничного вокзалу Києва
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:35
ага, плюс бомжи и цигане..
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