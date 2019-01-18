Міністерство інфраструктури України розглядає перспективу передачі в концесію Центрального залізничного вокзалу в Києві.
Дивися повний текст Мінінфраструктури розглядає передачу в концесію Центрального залізничного вокзалу Києва.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:35
Мінінфраструктури розглядає передачу в концесію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінінфраструктури розглядає передачу в концесію Центрального залізничного вокзалу Києва.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:16
Какой-нибудь цыганский барон вполне может рассмотреть данное предложение )))
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