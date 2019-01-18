RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінінфраструктури розглядає
передачу в концесію...

Мінінфраструктури розглядає передачу в концесію...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:35

Мінінфраструктури розглядає передачу в концесію...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України розглядає перспективу передачі в концесію Центрального залізничного вокзалу в Києві.

Дивися повний текст Мінінфраструктури розглядає передачу в концесію Центрального залізничного вокзалу Києва.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86783
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:35

ага, плюс бомжи и цигане..
semenoh
 
Повідомлень: 33
З нами з: 23.03.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:16

Какой-нибудь цыганский барон вполне может рассмотреть данное предложение )))
Blister
 
Повідомлень: 714
З нами з: 06.07.11
Подякував: 83 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МВФ розглядає можливість підписання з Україною нової...
R2 » П'ят 14 гру, 2018 13:03
1 93
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 14:10
Moneta
Мінрегіон розглядає введення шумової і світлової...
R2 » Сер 12 вер, 2018 17:13
1 168
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 вер, 2018 17:13
saweliy722
Україна заплатить США 260 млн гривень за передачу 2...
R2 » Сер 22 сер, 2018 18:54
3 355
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 сер, 2018 20:37
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5740)
18.01.2019 23:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.