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Підвищення зарплати українців перевищило темпи інфляції,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:19
Пропонуємо до обговорення:
У свою чергу темпи інфляції склали менше ніж 10%.
Дивися повний текст Підвищення зарплати українців перевищило темпи інфляції, - Кубів
.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:19
А кого він має на увазі під словом українці?
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