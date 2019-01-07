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Підвищення зарплати українців
перевищило темпи інфляції,...

Підвищення зарплати українців перевищило темпи інфляції,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:19

Підвищення зарплати українців перевищило темпи інфляції,...

Пропонуємо до обговорення:
У свою чергу темпи інфляції склали менше ніж 10%.

Дивися повний текст Підвищення зарплати українців перевищило темпи інфляції, - Кубів.
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А кого він має на увазі під словом українці?
Дикий не Дикий
 
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Дикий все нищает, напиши номер карты - я тебе подаяние сброшу на хлебушек
redmax11
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