У свою чергу темпи інфляції склали менше ніж 10%.
Дивися повний текст Підвищення зарплати українців перевищило темпи інфляції, - Кубів.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:19
Підвищення зарплати українців перевищило темпи інфляції,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення зарплати українців перевищило темпи інфляції, - Кубів.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:11
Дикий все нищает, напиши номер карты - я тебе подаяние сброшу на хлебушек
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