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Омелян розповів, навіщо
потрібен новий аеропорт на...

Омелян розповів, навіщо потрібен новий аеропорт на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:58

Омелян розповів, навіщо потрібен новий аеропорт на...

Пропонуємо до обговорення:
Укравтодор завершив будівництво автомагістралі Дніпро-Запоріжжя, що дозволить громадянам зручно добиратися до нового аеропорту

Дивися повний текст Омелян розповів, навіщо потрібен новий аеропорт на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:59

Ребята, это просто белый пушной зверек.
rotator
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