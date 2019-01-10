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Омелян розповів, навіщо потрібен новий аеропорт на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:58
Пропонуємо до обговорення:
Укравтодор завершив будівництво автомагістралі Дніпро-Запоріжжя, що дозволить громадянам зручно добиратися до нового аеропорту
Дивися повний текст Омелян розповів, навіщо потрібен новий аеропорт на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:59
Ребята, это просто белый пушной зверек.
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