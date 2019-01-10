Укравтодор завершив будівництво автомагістралі Дніпро-Запоріжжя, що дозволить громадянам зручно добиратися до нового аеропорту
Дивися повний текст Омелян розповів, навіщо потрібен новий аеропорт на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:58
Омелян розповів, навіщо потрібен новий аеропорт на...
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Дивися повний текст Омелян розповів, навіщо потрібен новий аеропорт на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей.
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