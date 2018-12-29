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Експорт електрики покриває
її низьку вартість для...

Експорт електрики покриває її низьку вартість для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:14

Експорт електрики покриває її низьку вартість для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

Дивися повний текст Експорт електрики покриває її низьку вартість для населення - міністр.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:14

А слабо Насалику назвать оптовые цены электроэнергии на внутреннем рынке и на экспорт. В интернете гуляют разные цифры, но хотелось бы знать официальные.
avk
 
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