Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.
Дивися повний текст Експорт електрики покриває її низьку вартість для населення - міністр.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:14
Експорт електрики покриває її низьку вартість для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експорт електрики покриває її низьку вартість для населення - міністр.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:14
А слабо Насалику назвать оптовые цены электроэнергии на внутреннем рынке и на экспорт. В интернете гуляют разные цифры, но хотелось бы знать официальные.
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