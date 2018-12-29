Експорт електрики покриває її низьку вартість для...

Додано: Суб 19 січ, 2019 23:14

"Україна утримує низьку вартість електроенергії для населення за рахунок експорту електроенергії.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик."



В связи с этим делаю несколько выводов:

1) указанный выше человек безсовестно врёт, потому как знает, что экспортом электричества из Украины занимается только ОДНА единственная станция - Бурштинська ТЕС. Которая, в свою очередь, "Бурштинська ТЕС входить до складу ПАТ «ДТЕК Західенерго» ". Каким таким образом ЧАСТНАЯ компания сдерживает рост государственных тарифив для населения ? А ? Вранье!



"Ми експортуємо за ціною ОРЦ (оптово-ринкова ціна), а ціна ОРЦ містить дотаційні сертифікати"

2) Т.е. ДТЕК вырабатывает электричество из угля, получает себестоимость около 2.5 грн/кВт, потом "продаёт" это электричество по себестоимости в единый энергорынок (кстати, это Государственное предприятие), далее делает ход конём - и типа "выкупает" его обратно для экспорта, но уже по ОРЦ, т.е. по 1.6 грн/кВт. Таким образом, все мы с вами, уважаемые граждане, доплачиваем ДТЕК по 90 коп за каждый экспортированный кВт. А министр считает, что мы "им" что-то ещё должны за "низкие тарифы"?



“Починаючи з 2016 року ми збільшуємо експорт на 25%." – сказав Насалик.

3) Ну если министр работает на ДТЕК, то он сказал всё правильно - "мы увеличиваем экспорт", но я думал, что министр должен работать на государство. Или уже нет ?