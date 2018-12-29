Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.
Дивися повний текст Експорт електрики покриває її низьку вартість для населення - міністр.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:14
Експорт електрики покриває її низьку вартість для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експорт електрики покриває її низьку вартість для населення - міністр.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:14
А слабо Насалику назвать оптовые цены электроэнергии на внутреннем рынке и на экспорт. В интернете гуляют разные цифры, но хотелось бы знать официальные.
Додано: Суб 19 січ, 2019 03:22
В Европе для населения обычно цены в 2-3 раза выше чем для промышленности (для промышленности ниже благодаря опту и прямым контрактам), у нас же коммунизм.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:33
Всё в мире относительно З/П - стоимость продукции.
При З/П в 2-3т евросов такое предложение по электричеству можно рассмотреть.
Хотя французы с этим уже не согласны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 19 січ, 2019 14:00
Re: Експорт електрики покриває її низьку вартість для...
т.е. 1,6 за киловатт это мало. )
Додано: Суб 19 січ, 2019 14:10
Конечно мало.
Слышали, что недвижимость в Лондоне бьёт рекорды?
Нужно дополнительно скинуться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:06
Это очень близко к оптовой цене (хотя оптовую цену диктует НКРЭКП). Поэтому наверное мало, но все относительно.
А тарифы сдерживает не экспорт, а выборы. Поэтому в этом году ждем подорожания.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:08
Летом заработает рынок, потом можно и небольшой остров купить.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Суб 19 січ, 2019 23:14
Re: Експорт електрики покриває її низьку вартість для...
"Україна утримує низьку вартість електроенергії для населення за рахунок експорту електроенергії.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик."
В связи с этим делаю несколько выводов:
1) указанный выше человек безсовестно врёт, потому как знает, что экспортом электричества из Украины занимается только ОДНА единственная станция - Бурштинська ТЕС. Которая, в свою очередь, "Бурштинська ТЕС входить до складу ПАТ «ДТЕК Західенерго» ". Каким таким образом ЧАСТНАЯ компания сдерживает рост государственных тарифив для населения ? А ? Вранье!
"Ми експортуємо за ціною ОРЦ (оптово-ринкова ціна), а ціна ОРЦ містить дотаційні сертифікати"
2) Т.е. ДТЕК вырабатывает электричество из угля, получает себестоимость около 2.5 грн/кВт, потом "продаёт" это электричество по себестоимости в единый энергорынок (кстати, это Государственное предприятие), далее делает ход конём - и типа "выкупает" его обратно для экспорта, но уже по ОРЦ, т.е. по 1.6 грн/кВт. Таким образом, все мы с вами, уважаемые граждане, доплачиваем ДТЕК по 90 коп за каждый экспортированный кВт. А министр считает, что мы "им" что-то ещё должны за "низкие тарифы"?
“Починаючи з 2016 року ми збільшуємо експорт на 25%." – сказав Насалик.
3) Ну если министр работает на ДТЕК, то он сказал всё правильно - "мы увеличиваем экспорт", но я думал, что министр должен работать на государство. Или уже нет ?
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