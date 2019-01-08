Експорт електрики покриває її низьку вартість для...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
"Україна утримує низьку вартість електроенергії для населення за рахунок експорту електроенергії. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик."
В связи с этим делаю несколько выводов: 1) указанный выше человек безсовестно врёт, потому как знает, что экспортом электричества из Украины занимается только ОДНА единственная станция - Бурштинська ТЕС. Которая, в свою очередь, "Бурштинська ТЕС входить до складу ПАТ «ДТЕК Західенерго» ". Каким таким образом ЧАСТНАЯ компания сдерживает рост государственных тарифив для населения ? А ? Вранье!
"Ми експортуємо за ціною ОРЦ (оптово-ринкова ціна), а ціна ОРЦ містить дотаційні сертифікати" 2) Т.е. ДТЕК вырабатывает электричество из угля, получает себестоимость около 2.5 грн/кВт, потом "продаёт" это электричество по себестоимости в единый энергорынок (кстати, это Государственное предприятие), далее делает ход конём - и типа "выкупает" его обратно для экспорта, но уже по ОРЦ, т.е. по 1.6 грн/кВт. Таким образом, все мы с вами, уважаемые граждане, доплачиваем ДТЕК по 90 коп за каждый экспортированный кВт. А министр считает, что мы "им" что-то ещё должны за "низкие тарифы"?
“Починаючи з 2016 року ми збільшуємо експорт на 25%." – сказав Насалик. 3) Ну если министр работает на ДТЕК, то он сказал всё правильно - "мы увеличиваем экспорт", но я думал, что министр должен работать на государство. Или уже нет ?
alex58chorniy написав:Надо достраивать третий- четвертый блоки Хмельницкой АЭС
АЭС вытесняет с рынка альтернативная энергетика (причина - нельзя маневрировать). Нет ни денег ни смысла. В стране останутся ТЭС Ахметова и государственные ГЭС И ГАЭС + частная альтернативная энергетика (там кстати тоже Ахметов присутствует). Потом ТЭС заменят на аккумуляторы Маска.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Написали же что по ОРЦ. А как на самом деле никто не знает.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.