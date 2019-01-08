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Експорт електрики покриває
її низьку вартість для...

Експорт електрики покриває її низьку вартість для...
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 23:14

Re: Експорт електрики покриває її низьку вартість для...

"Україна утримує низьку вартість електроенергії для населення за рахунок експорту електроенергії.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик."

В связи с этим делаю несколько выводов:
1) указанный выше человек безсовестно врёт, потому как знает, что экспортом электричества из Украины занимается только ОДНА единственная станция - Бурштинська ТЕС. Которая, в свою очередь, "Бурштинська ТЕС входить до складу ПАТ «ДТЕК Західенерго» ". Каким таким образом ЧАСТНАЯ компания сдерживает рост государственных тарифив для населения ? А ? Вранье!

"Ми експортуємо за ціною ОРЦ (оптово-ринкова ціна), а ціна ОРЦ містить дотаційні сертифікати"
2) Т.е. ДТЕК вырабатывает электричество из угля, получает себестоимость около 2.5 грн/кВт, потом "продаёт" это электричество по себестоимости в единый энергорынок (кстати, это Государственное предприятие), далее делает ход конём - и типа "выкупает" его обратно для экспорта, но уже по ОРЦ, т.е. по 1.6 грн/кВт. Таким образом, все мы с вами, уважаемые граждане, доплачиваем ДТЕК по 90 коп за каждый экспортированный кВт. А министр считает, что мы "им" что-то ещё должны за "низкие тарифы"?

“Починаючи з 2016 року ми збільшуємо експорт на 25%." – сказав Насалик.
3) Ну если министр работает на ДТЕК, то он сказал всё правильно - "мы увеличиваем экспорт", но я думал, что министр должен работать на государство. Или уже нет ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:14

  alex58chorniy написав:Надо достраивать третий- четвертый блоки Хмельницкой АЭС

АЭС вытесняет с рынка альтернативная энергетика (причина - нельзя маневрировать). Нет ни денег ни смысла.
В стране останутся ТЭС Ахметова и государственные ГЭС И ГАЭС + частная альтернативная энергетика (там кстати тоже Ахметов присутствует).
Потом ТЭС заменят на аккумуляторы Маска.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:15

  0mage0 написав:А яка ціна на експорт?

Написали же что по ОРЦ. А как на самом деле никто не знает.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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