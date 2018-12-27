Жителі Німеччини вважають за краще зберігати свої фінансові активи у вигляді банківського вкладу з доступом в будь-який час, або в готівці.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:21
Як німці воліють зберігати свої заощадження
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Дивися повний текст Як німці воліють зберігати свої заощадження.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:21
"Удивительный Вы человек, Александр Иванович. Все-то у Вас в порядке. С таким счастьем - и на свободе?" (Ильф и Петров "Золотой теленок").
Нет на их Кореек наших Бендеров-ахметовых-порошенок.
"Пилите, Шура, пилите" (оттуда-же).
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