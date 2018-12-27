RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як німці воліють зберігати
свої заощадження

Як німці воліють зберігати свої заощадження
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:21

Як німці воліють зберігати свої заощадження

Пропонуємо до обговорення:
Жителі Німеччини вважають за краще зберігати свої фінансові активи у вигляді банківського вкладу з доступом в будь-який час, або в готівці.

Дивися повний текст Як німці воліють зберігати свої заощадження.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86783
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:21

"Удивительный Вы человек, Александр Иванович. Все-то у Вас в порядке. С таким счастьем - и на свободе?" (Ильф и Петров "Золотой теленок").
Нет на их Кореек наших Бендеров-ахметовых-порошенок.
"Пилите, Шура, пилите" (оттуда-же).
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8307
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3382 раз.
Подякували: 1703 раз.
 
Профіль
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Велика Британія планує перетворити свої електропоїзди на...
R2 » Сер 16 січ, 2019 08:23
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 січ, 2019 08:23
shkarapet
Німці обрали найкращі повнопривідні вживані авто...
R2 » Нед 06 січ, 2019 19:54
3 624
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 січ, 2019 00:17
link654
15 центробанків світу готові випускати свої криптовалюти
R2 » Чет 27 гру, 2018 12:00
1 75
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 12:00
finua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5740)
18.01.2019 23:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron