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Нафтогаз назвав цілі України в тристоронніх газових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:25
Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" ставить головним завданням для тристоронніх переговорів збереження транзиту і дотримання норм європейського права.
Дивися повний текст Нафтогаз назвав цілі України в тристоронніх газових переговорах
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