"Нафтогаз" ставить головним завданням для тристоронніх переговорів збереження транзиту і дотримання норм європейського права.
Дивися повний текст Нафтогаз назвав цілі України в тристоронніх газових переговорах.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:26
Нафтогаз назвав цілі України в тристоронніх газових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз назвав цілі України в тристоронніх газових переговорах.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:27
Думаю, главной задачей Газпрома на переговорах будет назначить следующие переговоры. Где-то через три месяца.
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