Держава стала частіше знаходити роботу українцям
Дивися повний текст Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані Держстату.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 11:47
Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані Держстату.
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:47
Переобучить инженера на сварщика - офигенный прогресс.
Было уже такое в 90-е. Только тогда сварщик действительно мог заработать, а сейчас - в любом случае мизер получается.
Центры занятости не должны принимать вакансии с ЗП, которые не позволяют одному работающему прокормить семью. На мой взгляд, сейчас - это никак не меньше 15 тысяч.
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:56
Про мінімальну зарплату не чули?
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:00
Это как Вы видите?
Куля в лоба - научится честно работать и стал к станку?
Или Большой музчина - с гаечным ключом?
Или семья пороха поимённо торгует шиколадками Рошен у выхода метро? Когда глава семьи ночью отливает их и упаковывает.
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Вора в первую очередь "необходимо вернуть на землю"
Не поймите привратно словосочетание с "Землёй обетованной", а то вой вновь поднимется.
Научить быть честным - и честно в рамках Законов Украины РАБОТАТЬ.
А мы имеем: честное население - и удачливых царедворцев - при чём насильно навязанных.
С другой стороны: для Честного не хватит жизни доказать в судах, что он не "родился горбатым" - отсутствие в Украине действия ст. Конституции № 1 - в полном объёме, исключает малейший шанс доверия кликушам и шутам от правящих кланов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:35
De Bil
Сейчас углекопы бригадами в Польшу...
А кто ранее выехал - Польшей уже не ограничиваются.
Слова "Украина" в их лексиконе исчезло.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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