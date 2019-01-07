Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

Додано: Суб 19 січ, 2019 12:35

De Bil

Сейчас углекопы бригадами в Польшу...

А кто ранее выехал - Польшей уже не ограничиваются.

Слова "Украина" в их лексиконе исчезло.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.