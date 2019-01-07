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Українців перенавчають і
ставлять до верстата - дані...

Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:47

Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

Пропонуємо до обговорення:
Держава стала частіше знаходити роботу українцям

Дивися повний текст Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані Держстату.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:47

Переобучить инженера на сварщика - офигенный прогресс.
Было уже такое в 90-е. Только тогда сварщик действительно мог заработать, а сейчас - в любом случае мизер получается.
Центры занятости не должны принимать вакансии с ЗП, которые не позволяют одному работающему прокормить семью. На мой взгляд, сейчас - это никак не меньше 15 тысяч.
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:56

  pobytt написав:Перенавчити інженера на зварника - офігенний прогрес.
Було вже таке в 90-е. Тільки тоді зварювальник дійсно міг заробити, а зараз - в будь-якому випадку мізер виходить.
Центри зайнятості не повинні приймати вакансії з ЗП, які не дозволяють одному працюючому прогодувати сім'ю. На мій погляд, зараз - це ніяк не менше 15 тисяч.

Про мінімальну зарплату не чули?
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:00

  pobytt написав:Переобучить инженера на сварщика - офигенный прогресс.
Было уже такое в 90-е. Только тогда сварщик действительно мог заработать, а сейчас - в любом случае мизер получается.
Центры занятости не должны принимать вакансии с ЗП, которые не позволяют одному работающему прокормить семью. На мой взгляд, сейчас - это никак не меньше 15 тысяч.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Это как Вы видите?
Куля в лоба - научится честно работать и стал к станку?
Или Большой музчина - с гаечным ключом?
Или семья пороха поимённо торгует шиколадками Рошен у выхода метро? Когда глава семьи ночью отливает их и упаковывает.
.......................................................................................
Вора в первую очередь "необходимо вернуть на землю"
Не поймите привратно словосочетание с "Землёй обетованной", а то вой вновь поднимется.
Научить быть честным - и честно в рамках Законов Украины РАБОТАТЬ.
А мы имеем: честное население - и удачливых царедворцев - при чём насильно навязанных.
С другой стороны: для Честного не хватит жизни доказать в судах, что он не "родился горбатым" - отсутствие в Украине действия ст. Конституции № 1 - в полном объёме, исключает малейший шанс доверия кликушам и шутам от правящих кланов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:11

Слесапри, сварщики и прочие уже выехали, оставшиеся пакуются..
De Bil
 
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