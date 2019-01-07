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Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:47
Пропонуємо до обговорення:
Держава стала частіше знаходити роботу українцям
Дивися повний текст Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані Держстату
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R2
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Додано: Суб 19 січ, 2019 11:47
Переобучить инженера на сварщика - офигенный прогресс.
Было уже такое в 90-е. Только тогда сварщик действительно мог заработать, а сейчас - в любом случае мизер получается.
Центры занятости не должны принимать вакансии с ЗП, которые не позволяют одному работающему прокормить семью. На мой взгляд, сейчас - это никак не меньше 15 тысяч.
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pobytt
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Додано: Суб 19 січ, 2019 11:56
pobytt написав:
Перенавчити інженера на зварника - офігенний прогрес.
Було вже таке в 90-е. Тільки тоді зварювальник дійсно міг заробити, а зараз - в будь-якому випадку мізер виходить.
Центри зайнятості не повинні приймати вакансії з ЗП, які не дозволяють одному працюючому прогодувати сім'ю. На мій погляд, зараз - це ніяк не менше 15 тисяч.
Про мінімальну зарплату не чули?
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0mage0
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:52
pobytt написав:
Переобучить инженера на сварщика - офигенный прогресс.
Было уже такое в 90-е. Только тогда сварщик действительно мог заработать, а сейчас - в любом случае мизер получается.
Центры занятости не должны принимать вакансии с ЗП, которые не позволяют одному работающему прокормить семью. На мой взгляд, сейчас - это никак не меньше 15 тысяч.
газосварщика сейчас тяжело найти
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p_a_l
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Додано: Суб 19 січ, 2019 14:11
Одного не пойму, и переобучают и ставят к станку, чего они так рьяно и пытаются валить в другие страны на заработки.
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tigr-uu
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Додано: Суб 19 січ, 2019 14:22
0mage0 написав: pobytt написав:
Перенавчити інженера на зварника - офігенний прогрес.
Було вже таке в 90-е. Тільки тоді зварювальник дійсно міг заробити, а зараз - в будь-якому випадку мізер виходить.
Центри зайнятості не повинні приймати вакансії з ЗП, які не дозволяють одному працюючому прогодувати сім'ю. На мій погляд, зараз - це ніяк не менше 15 тисяч.
Про мінімальну зарплату не чули?
Про прожить на "минимальную зарплату" - не пробовали?
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rjkz
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