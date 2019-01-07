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Українців перенавчають і
ставлять до верстата - дані...

Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:47

Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

Пропонуємо до обговорення:
Держава стала частіше знаходити роботу українцям

Дивися повний текст Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані Держстату.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:47

Переобучить инженера на сварщика - офигенный прогресс.
Было уже такое в 90-е. Только тогда сварщик действительно мог заработать, а сейчас - в любом случае мизер получается.
Центры занятости не должны принимать вакансии с ЗП, которые не позволяют одному работающему прокормить семью. На мой взгляд, сейчас - это никак не меньше 15 тысяч.
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:56

  pobytt написав:Перенавчити інженера на зварника - офігенний прогрес.
Було вже таке в 90-е. Тільки тоді зварювальник дійсно міг заробити, а зараз - в будь-якому випадку мізер виходить.
Центри зайнятості не повинні приймати вакансії з ЗП, які не дозволяють одному працюючому прогодувати сім'ю. На мій погляд, зараз - це ніяк не менше 15 тисяч.

Про мінімальну зарплату не чули?
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:52

  pobytt написав:Переобучить инженера на сварщика - офигенный прогресс.
Было уже такое в 90-е. Только тогда сварщик действительно мог заработать, а сейчас - в любом случае мизер получается.
Центры занятости не должны принимать вакансии с ЗП, которые не позволяют одному работающему прокормить семью. На мой взгляд, сейчас - это никак не меньше 15 тысяч.

газосварщика сейчас тяжело найти
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:11

Одного не пойму, и переобучают и ставят к станку, чего они так рьяно и пытаются валить в другие страны на заработки.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:22

  0mage0 написав:
  pobytt написав:Перенавчити інженера на зварника - офігенний прогрес.
Було вже таке в 90-е. Тільки тоді зварювальник дійсно міг заробити, а зараз - в будь-якому випадку мізер виходить.
Центри зайнятості не повинні приймати вакансії з ЗП, які не дозволяють одному працюючому прогодувати сім'ю. На мій погляд, зараз - це ніяк не менше 15 тисяч.

Про мінімальну зарплату не чули?


Про прожить на "минимальную зарплату" - не пробовали?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:34

  tigr-uu написав:Одного не пойму, и переобучают и ставят к станку, чего они так рьяно и пытаются валить в другие страны на заработки.


Чтобы не быть "поставленными к станку" на минимальной зарплате.

Вообще, ситуация комичная. Если-бы не было так грустно.
Украине досталась от СССР вторая экономика среди союзных республик, первая по концентрации, самая большая территория европейской части, 40% мирового чернозема (это в условиях, когда мир на грани 10 млрд населения и поди их всех прокорми), практически нулевой долг (несколько десятков миллионов баксов на 92-й год).
Заводы порезали в металлолом, чернозема сократилась доля до 30% (что все еще не мало), экономика - вж.пе, долгов - пра-пра-правнукам нашим не отдать, народ, кто еще хоть как-то способен на перемещение - разбегается в разные стороны так, что уже на оставшейся работе работать некому (скоро как во время войны - будут ставить к станкам стариков и детей :mrgreen: ).
Украина признана самой бедной страной в Европе!
"Перемогамыздобулы" :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:49

  rjkz написав:
  0mage0 написав:
  pobytt написав:Перенавчити інженера на зварника - офігенний прогрес.
Було вже таке в 90-е. Тільки тоді зварювальник дійсно міг заробити, а зараз - в будь-якому випадку мізер виходить.
Центри зайнятості не повинні приймати вакансії з ЗП, які не дозволяють одному працюючому прогодувати сім'ю. На мій погляд, зараз - це ніяк не менше 15 тисяч.

Про мінімальну зарплату не чули?


Про прожити на "мінімальну зарплату" - не пробували?

Це вже інше питання. В державі є законодавчо закріплений мінімум заробітної платні. Очевидно, що саме на цю цифру орієнтується в тому числі служба зайнятості. Розмір цієї зарплатні відповідає стану економіки на сьогодні.
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