Держава стала частіше знаходити роботу українцям
Дивися повний текст Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані Держстату.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 11:47
Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...
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Дивися повний текст Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані Держстату.
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:47
Переобучить инженера на сварщика - офигенный прогресс.
Было уже такое в 90-е. Только тогда сварщик действительно мог заработать, а сейчас - в любом случае мизер получается.
Центры занятости не должны принимать вакансии с ЗП, которые не позволяют одному работающему прокормить семью. На мой взгляд, сейчас - это никак не меньше 15 тысяч.
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:56
Про мінімальну зарплату не чули?
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:52
газосварщика сейчас тяжело найти
Додано: Суб 19 січ, 2019 14:11
Одного не пойму, и переобучают и ставят к станку, чего они так рьяно и пытаются валить в другие страны на заработки.
Додано: Суб 19 січ, 2019 14:22
Про прожить на "минимальную зарплату" - не пробовали?
Додано: Суб 19 січ, 2019 14:34
Чтобы не быть "поставленными к станку" на минимальной зарплате.
Вообще, ситуация комичная. Если-бы не было так грустно.
Украине досталась от СССР вторая экономика среди союзных республик, первая по концентрации, самая большая территория европейской части, 40% мирового чернозема (это в условиях, когда мир на грани 10 млрд населения и поди их всех прокорми), практически нулевой долг (несколько десятков миллионов баксов на 92-й год).
Заводы порезали в металлолом, чернозема сократилась доля до 30% (что все еще не мало), экономика - вж.пе, долгов - пра-пра-правнукам нашим не отдать, народ, кто еще хоть как-то способен на перемещение - разбегается в разные стороны так, что уже на оставшейся работе работать некому (скоро как во время войны - будут ставить к станкам стариков и детей ).
Украина признана самой бедной страной в Европе!
"Перемогамыздобулы"
Додано: Суб 19 січ, 2019 15:49
Це вже інше питання. В державі є законодавчо закріплений мінімум заробітної платні. Очевидно, що саме на цю цифру орієнтується в тому числі служба зайнятості. Розмір цієї зарплатні відповідає стану економіки на сьогодні.
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