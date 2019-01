Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

Додано: Суб 19 січ, 2019 17:10





Бизнес-климат, созданный Порошенко, сейчас реально как в Европе, налоги... таких низких нет даже в Гонконге, цены на все тоже реально около нуля. В результате получается, что работать головой в Украине крайне выгодно и удобно.



Как я переехал в Польшу и вернулся назад: несколько причин не эмигрировать за границу

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.