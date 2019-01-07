Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...
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Переобучить инженера на сварщика - офигенный прогресс. Было уже такое в 90-е. Только тогда сварщик действительно мог заработать, а сейчас - в любом случае мизер получается. Центры занятости не должны принимать вакансии с ЗП, которые не позволяют одному работающему прокормить семью. На мой взгляд, сейчас - это никак не меньше 15 тысяч.
pobytt написав:Перенавчити інженера на зварника - офігенний прогрес. Було вже таке в 90-е. Тільки тоді зварювальник дійсно міг заробити, а зараз - в будь-якому випадку мізер виходить. Центри зайнятості не повинні приймати вакансії з ЗП, які не дозволяють одному працюючому прогодувати сім'ю. На мій погляд, зараз - це ніяк не менше 15 тисяч.
pobytt написав:Переобучить инженера на сварщика - офигенный прогресс. Было уже такое в 90-е. Только тогда сварщик действительно мог заработать, а сейчас - в любом случае мизер получается. Центры занятости не должны принимать вакансии с ЗП, которые не позволяют одному работающему прокормить семью. На мой взгляд, сейчас - это никак не меньше 15 тысяч.
pobytt написав:Перенавчити інженера на зварника - офігенний прогрес. Було вже таке в 90-е. Тільки тоді зварювальник дійсно міг заробити, а зараз - в будь-якому випадку мізер виходить. Центри зайнятості не повинні приймати вакансії з ЗП, які не дозволяють одному працюючому прогодувати сім'ю. На мій погляд, зараз - це ніяк не менше 15 тисяч.
Про мінімальну зарплату не чули?
Про прожить на "минимальную зарплату" - не пробовали?
tigr-uu написав:Одного не пойму, и переобучают и ставят к станку, чего они так рьяно и пытаются валить в другие страны на заработки.
Чтобы не быть "поставленными к станку" на минимальной зарплате.
Вообще, ситуация комичная. Если-бы не было так грустно. Украине досталась от СССР вторая экономика среди союзных республик, первая по концентрации, самая большая территория европейской части, 40% мирового чернозема (это в условиях, когда мир на грани 10 млрд населения и поди их всех прокорми), практически нулевой долг (несколько десятков миллионов баксов на 92-й год). Заводы порезали в металлолом, чернозема сократилась доля до 30% (что все еще не мало), экономика - вж.пе, долгов - пра-пра-правнукам нашим не отдать, народ, кто еще хоть как-то способен на перемещение - разбегается в разные стороны так, что уже на оставшейся работе работать некому (скоро как во время войны - будут ставить к станкам стариков и детей ). Украина признана самой бедной страной в Европе! "Перемогамыздобулы"
pobytt написав:Перенавчити інженера на зварника - офігенний прогрес. Було вже таке в 90-е. Тільки тоді зварювальник дійсно міг заробити, а зараз - в будь-якому випадку мізер виходить. Центри зайнятості не повинні приймати вакансії з ЗП, які не дозволяють одному працюючому прогодувати сім'ю. На мій погляд, зараз - це ніяк не менше 15 тисяч.
Про мінімальну зарплату не чули?
Про прожити на "мінімальну зарплату" - не пробували?
Це вже інше питання. В державі є законодавчо закріплений мінімум заробітної платні. Очевидно, що саме на цю цифру орієнтується в тому числі служба зайнятості. Розмір цієї зарплатні відповідає стану економіки на сьогодні.
tigr-uu написав:Одного не пойму, и переобучают и ставят к станку, чего они так рьяно и пытаются валить в другие страны на заработки.
Чтобы не быть "поставленными к станку" на минимальной зарплате.
Вообще, ситуация комичная. Если-бы не было так грустно. Украине досталась от СССР вторая экономика среди союзных республик, первая по концентрации, самая большая территория европейской части, 40% мирового чернозема (это в условиях, когда мир на грани 10 млрд населения и поди их всех прокорми), практически нулевой долг (несколько десятков миллионов баксов на 92-й год). Заводы порезали в металлолом, чернозема сократилась доля до 30% (что все еще не мало), экономика - вж.пе, долгов - пра-пра-правнукам нашим не отдать, народ, кто еще хоть как-то способен на перемещение - разбегается в разные стороны так, что уже на оставшейся работе работать некому (скоро как во время войны - будут ставить к станкам стариков и детей ). Украина признана самой бедной страной в Европе! "Перемогамыздобулы"
каким же образом вам удалось заработать на несколько квартирок под сдачу? если все так плохо. про -30% чернозема поржал. немцы вывезли вагонами?
Сейчас наблюдается обратная ситуаций когда неквалифицированный персонал едет на заработки в Европу, но в то же время квалифицированный массово возвращается в Украину.
Бизнес-климат, созданный Порошенко, сейчас реально как в Европе, налоги... таких низких нет даже в Гонконге, цены на все тоже реально около нуля. В результате получается, что работать головой в Украине крайне выгодно и удобно.