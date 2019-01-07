Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

Додано: Суб 19 січ, 2019 14:34

tigr-uu написав: Одного не пойму, и переобучают и ставят к станку, чего они так рьяно и пытаются валить в другие страны на заработки. Одного не пойму, и переобучают и ставят к станку, чего они так рьяно и пытаются валить в другие страны на заработки.

Чтобы не быть "поставленными к станку" на минимальной зарплате.Вообще, ситуация комичная. Если-бы не было так грустно.Украине досталась от СССР вторая экономика среди союзных республик, первая по концентрации, самая большая территория европейской части, 40% мирового чернозема (это в условиях, когда мир на грани 10 млрд населения и поди их всех прокорми), практически нулевой долг (несколько десятков миллионов баксов на 92-й год).Заводы порезали в металлолом, чернозема сократилась доля до 30% (что все еще не мало), экономика - вж.пе, долгов - пра-пра-правнукам нашим не отдать, народ, кто еще хоть как-то способен на перемещение - разбегается в разные стороны так, что уже на оставшейся работе работать некому (скоро как во время войны - будут ставить к станкам стариков и детей).Украина признана самой бедной страной в Европе!"Перемогамыздобулы"