Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

Минимальную заплату платят за минимальную работу.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 17:13
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:34
То есть, вы признаете, что экономика в стране в ж.пе?
Тогда что вас удивляет когда люди, не желая работать за "минимальную зарплату" на которую нереально выжить, делают ноги из этой страны?
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:57
В Германии минимальная зарплата 450 евро. Выжить на неё возможно только в картонной коробке вместо дома. Но вроде из Германии особо не бегут.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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