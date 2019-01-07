Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

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Про прожити на "мінімальну зарплату" - не пробували?
Це вже інше питання. В державі є законодавчо закріплений мінімум заробітної платні. Очевидно, що саме на цю цифру орієнтується в тому числі служба зайнятості. Розмір цієї зарплатні відповідає стану економіки на сьогодні.
То есть, вы признаете, что экономика в стране в ж.пе? Тогда что вас удивляет когда люди, не желая работать за "минимальную зарплату" на которую нереально выжить, делают ноги из этой страны?
rjkz написав:То есть, вы признаете, что экономика в стране в ж.пе? Тогда что вас удивляет когда люди, не желая работать за "минимальную зарплату" на которую нереально выжить, делают ноги из этой страны?
В Германии минимальная зарплата 450 евро. Выжить на неё возможно только в картонной коробке вместо дома. Но вроде из Германии особо не бегут.
p_a_l написав:А че тогда поляки прутся в Германию на роботу?
Во первых туда прутся не клубнику собирать, а вполне нормальные специалисты. И они работают за 50% зарплаты местных на той же должности. Также нужен хороший немецкий. Ну и Шенген, право на работу в Германии имеет любой гражданин из страны ЕС.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
p_a_l написав:А че тогда поляки прутся в Германию на роботу?
Во первых туда прутся не клубнику собирать, а вполне нормальные специалисты. И они работают за 50% зарплаты местных на той же должности. Также нужен хороший немецкий. Ну и Шенген, право на работу в Германии имеет любой гражданин из страны ЕС.
Ну что вы тут непрерывно врете? У меня рабочий проработавший в Польше и получивший карту поляка уехал в конце прошлого года в Германию клеить обои за 1500 евро