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Українців перенавчають і
ставлять до верстата - дані...

Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:13

  0mage0 написав:Про мінімальну зарплату не чули?


Минимальную заплату платят за минимальную работу.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:34

  0mage0 написав:
  rjkz написав:
  0mage0 написав:Про мінімальну зарплату не чули?


Про прожити на "мінімальну зарплату" - не пробували?

Це вже інше питання. В державі є законодавчо закріплений мінімум заробітної платні. Очевидно, що саме на цю цифру орієнтується в тому числі служба зайнятості. Розмір цієї зарплатні відповідає стану економіки на сьогодні.


То есть, вы признаете, что экономика в стране в ж.пе?
Тогда что вас удивляет когда люди, не желая работать за "минимальную зарплату" на которую нереально выжить, делают ноги из этой страны?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:57

  rjkz написав:То есть, вы признаете, что экономика в стране в ж.пе?
Тогда что вас удивляет когда люди, не желая работать за "минимальную зарплату" на которую нереально выжить, делают ноги из этой страны?


В Германии минимальная зарплата 450 евро. Выжить на неё возможно только в картонной коробке вместо дома. Но вроде из Германии особо не бегут.

https://entwickler.de/online/webmagazin ... -1260.html
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:51

Re: Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

  AlifeSoft написав:В Германии минимальная зарплата 450 евро. Выжить на неё возможно только в картонной коробке вместо дома. Но вроде из Германии особо не бегут.


В Германии минималка - €9.19 брутто в час. В месяц это €1470 брутто.
Какие 450 евро???
valme
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:55

  valme написав:В Германии минималка - €9.19 брутто в час. В месяц это €1470 брутто.
Какие 450 евро???


Там две минималки - одна minijob, вторая рабочие контракты с полным соцпакетом и гарантиями. На вторую устроится не гражданину крайне сложно, да и некоторым гражданам довольно сложно.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 23:00

  AlifeSoft написав:
  valme написав:В Германии минималка - €9.19 брутто в час. В месяц это €1470 брутто.
Какие 450 евро???


Там две минималки - одна minijob, вторая рабочие контракты с полным соцпакетом и гарантиями. На вторую устроится не гражданину крайне сложно, да и некоторым гражданам довольно сложно.

А че тогда поляки прутся в Германию на роботу?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 23:04

  p_a_l написав:А че тогда поляки прутся в Германию на роботу?


Во первых туда прутся не клубнику собирать, а вполне нормальные специалисты. И они работают за 50% зарплаты местных на той же должности. Также нужен хороший немецкий. Ну и Шенген, право на работу в Германии имеет любой гражданин из страны ЕС.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 00:14

  AlifeSoft написав:
  p_a_l написав:А че тогда поляки прутся в Германию на роботу?


Во первых туда прутся не клубнику собирать, а вполне нормальные специалисты. И они работают за 50% зарплаты местных на той же должности. Также нужен хороший немецкий. Ну и Шенген, право на работу в Германии имеет любой гражданин из страны ЕС.

Ну что вы тут непрерывно врете? У меня рабочий проработавший в Польше и получивший карту поляка уехал в конце прошлого года в Германию клеить обои за 1500 евро
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 01:33

  shapo написав:Ну что вы тут непрерывно врете? У меня рабочий проработавший в Польше и получивший карту поляка уехал в конце прошлого года в Германию клеить обои за 1500 евро


Нелегально? Ну вполне возможно, вот только он там на птичьих правах как джумшут в Москве.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 08:25

  shapo написав:Ну что вы тут непрерывно врете? У меня рабочий проработавший в Польше и получивший карту поляка уехал в конце прошлого года в Германию клеить обои за 1500 евро


  AlifeSoft написав:Нелегально? Ну вполне возможно, вот только он там на птичьих правах как джумшут в Москве.


Опять чушь.
В Германии никто не будет связываться с нелегалами на стройках - слишком большие штрафы для фирмы в случае обнаружения которые могут элементарно ее разорить
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shapo
 
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