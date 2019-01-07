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Українців перенавчають і
ставлять до верстата - дані...

Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:03

  rjkz написав:Тобто, ви визнаєте, що економіка в країні в ж.пе?
Тоді що вас дивує коли люди, не бажаючи працювати за "мінімальну зарплату" на яку нереально вижити, роблять ноги з цієї країни?

"Економіка в дупі" це емоційна оцінка, яка особливо ні про що не свідчить окрім ваших власних емоцій. Доповнюється ця оцінка висловом "ця країна" замість Україна. На мінімальну зарплату в будь-якій країні у вас не буде розкоші. Моя оцінка - задовільно. До ЄС або США нам, звісно, ще дуже далеко, але з голоду ніхто не помирає, кому потрібна робота - можуть її знайти, у всіх є одяг, мобільні телефони, інтернет. Хто не може сплатити комунальні, отримують субсидії. Банки працюють, фонд гарантування виплачує вклади банків-банкрутів, пенсії платять. Хоча дефіцит пенсійного фонду лякає. Інфляція в районі 10%, це багато, але терпимо.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:13

  AlifeSoft написав:
  rjkz написав:То есть, вы признаете, что экономика в стране в ж.пе?
Тогда что вас удивляет когда люди, не желая работать за "минимальную зарплату" на которую нереально выжить, делают ноги из этой страны?


В Германии минимальная зарплата 450 евро. Выжить на неё возможно только в картонной коробке вместо дома. Но вроде из Германии особо не бегут.

https://entwickler.de/online/webmagazin ... -1260.html

Из Германии немцы бегут, у кого есть возможность, потому что дорого, и все ненавидят Меркель за арабов.
shkarapet
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:14

Re: Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

Украинцев переобучат и поставят у станков Польши, Германии и т.д.
shkarapet
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:20

Re: Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

  AlifeSoft написав:В Германии минимальная зарплата 450 евро. Выжить на неё возможно только в картонной коробке вместо дома.

450 евро это пособие по безработице или за неполный рабочий день, часа на 2-3 в день. Знаю семью с Украины, год работают на черновых работах, пол года на бирже за пять лет уже вторую машину купили новую, первую б/у авто разбили в дтп получили по страховке на пол нового авто, жилье свое, назад в Украину их палкой не загонишь, притом стоя на бирже можно подрабатывать неполный рабочий день. Попробуйте у нас так.
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