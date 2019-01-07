Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
rjkz написав:Тобто, ви визнаєте, що економіка в країні в ж.пе? Тоді що вас дивує коли люди, не бажаючи працювати за "мінімальну зарплату" на яку нереально вижити, роблять ноги з цієї країни?
"Економіка в дупі" це емоційна оцінка, яка особливо ні про що не свідчить окрім ваших власних емоцій. Доповнюється ця оцінка висловом "ця країна" замість Україна. На мінімальну зарплату в будь-якій країні у вас не буде розкоші. Моя оцінка - задовільно. До ЄС або США нам, звісно, ще дуже далеко, але з голоду ніхто не помирає, кому потрібна робота - можуть її знайти, у всіх є одяг, мобільні телефони, інтернет. Хто не може сплатити комунальні, отримують субсидії. Банки працюють, фонд гарантування виплачує вклади банків-банкрутів, пенсії платять. Хоча дефіцит пенсійного фонду лякає. Інфляція в районі 10%, це багато, але терпимо.
rjkz написав:То есть, вы признаете, что экономика в стране в ж.пе? Тогда что вас удивляет когда люди, не желая работать за "минимальную зарплату" на которую нереально выжить, делают ноги из этой страны?
В Германии минимальная зарплата 450 евро. Выжить на неё возможно только в картонной коробке вместо дома. Но вроде из Германии особо не бегут.
AlifeSoft написав:В Германии минимальная зарплата 450 евро. Выжить на неё возможно только в картонной коробке вместо дома.
450 евро это пособие по безработице или за неполный рабочий день, часа на 2-3 в день. Знаю семью с Украины, год работают на черновых работах, пол года на бирже за пять лет уже вторую машину купили новую, первую б/у авто разбили в дтп получили по страховке на пол нового авто, жилье свое, назад в Украину их палкой не загонишь, притом стоя на бирже можно подрабатывать неполный рабочий день. Попробуйте у нас так.
shapo написав:Ну что вы тут непрерывно врете? У меня рабочий проработавший в Польше и получивший карту поляка уехал в конце прошлого года в Германию клеить обои за 1500 евро
Нелегально? Ну вполне возможно, вот только он там на птичьих правах как джумшут в Москве.
про рабочие визы не слышали? сейчас их в Германию дают лехко и быстро. Делаю ремонт, на этаже еще несколько квартир в ремонте, в одной из них маляр-штукатур приехал на месяц из Польши и подал на рабочую визу в Германию,расчитывал на месяца 3, за которые закончит работу, дали меньше чем за месяц, хозяева уговаривают, чтобы доделал то, что начал.
AlifeSoft написав:Сейчас наблюдается обратная ситуаций когда неквалифицированный персонал едет на заработки в Европу, но в то же время квалифицированный массово возвращается в Украину.
Бизнес-климат, созданный Порошенко, сейчас реально как в Европе, налоги... таких низких нет даже в Гонконге, цены на все тоже реально около нуля. В результате получается, что работать головой в Украине крайне выгодно и удобно.
shapo написав:Ну что вы тут непрерывно врете? У меня рабочий проработавший в Польше и получивший карту поляка уехал в конце прошлого года в Германию клеить обои за 1500 евро
Нелегально? Ну вполне возможно, вот только он там на птичьих правах как джумшут в Москве.
про рабочие визы не слышали? сейчас их в Германию дают лехко и быстро. Делаю ремонт, на этаже еще несколько квартир в ремонте, в одной из них маляр-штукатур приехал на месяц из Польши и подал на рабочую визу в Германию,расчитывал на месяца 3, за которые закончит работу, дали меньше чем за месяц, хозяева уговаривают, чтобы доделал то, что начал.
В октябре у меня работала бригада кровельщиков,брат бригадира уехал по рабочей визе в Бельгию, оформился через Литву - в месяц чистыми 1200 евро при 8 часовом рабочем дне, причем работа строго по специальности, для принеси-подай есть подсобники, плюс бесплатно комната в общежитии на четверых и автомобиль...скоро здесь нормальных спецов по рабочим профессиям вообще не останется.
AlifeSoft написав:Сейчас наблюдается обратная ситуаций когда неквалифицированный персонал едет на заработки в Европу, но в то же время квалифицированный массово возвращается в Украину.
Бизнес-климат, созданный Порошенко, сейчас реально как в Европе, налоги... таких низких нет даже в Гонконге, цены на все тоже реально около нуля. В результате получается, что работать головой в Украине крайне выгодно и удобно.
Тоже посмеялся… Вернуться могут только IT-шники, и то только те, кто не смог пережить, что на Западе они такие же обычные люди, как и все. А в Украине они - элита с зарплатой на порядок выше от остальной «черни». Такие себе «короли на помойке».
rjkz написав: про рабочие визы не слышали? сейчас их в Германию дают лехко и быстро. Делаю ремонт, на этаже еще несколько квартир в ремонте, в одной из них маляр-штукатур приехал на месяц из Польши и подал на рабочую визу в Германию,расчитывал на месяца 3, за которые закончит работу, дали меньше чем за месяц, хозяева уговаривают, чтобы доделал то, что начал.
В октябре у меня работала бригада кровельщиков,брат бригадира уехал по рабочей визе в Бельгию, оформился через Литву - в месяц чистыми 1200 евро при 8 часовом рабочем дне, причем работа строго по специальности, для принеси-подай есть подсобники, плюс бесплатно комната в общежитии на четверых и автомобиль...скоро здесь нормальных спецов по рабочим профессиям вообще не останется.
наши бывшие рабочие работают по 25 евро в час, проживание и проезд в Германию и обратно раз в год - за счет работодателя.