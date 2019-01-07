Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...
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rjkz написав:Тобто, ви визнаєте, що економіка в країні в ж.пе? Тоді що вас дивує коли люди, не бажаючи працювати за "мінімальну зарплату" на яку нереально вижити, роблять ноги з цієї країни?
"Економіка в дупі" це емоційна оцінка, яка особливо ні про що не свідчить окрім ваших власних емоцій. Доповнюється ця оцінка висловом "ця країна" замість Україна. На мінімальну зарплату в будь-якій країні у вас не буде розкоші. Моя оцінка - задовільно. До ЄС або США нам, звісно, ще дуже далеко, але з голоду ніхто не помирає, кому потрібна робота - можуть її знайти, у всіх є одяг, мобільні телефони, інтернет. Хто не може сплатити комунальні, отримують субсидії. Банки працюють, фонд гарантування виплачує вклади банків-банкрутів, пенсії платять. Хоча дефіцит пенсійного фонду лякає. Інфляція в районі 10%, це багато, але терпимо.
AlifeSoft написав:В Германии минимальная зарплата 450 евро. Выжить на неё возможно только в картонной коробке вместо дома.
450 евро это пособие по безработице или за неполный рабочий день, часа на 2-3 в день. Знаю семью с Украины, год работают на черновых работах, пол года на бирже за пять лет уже вторую машину купили новую, первую б/у авто разбили в дтп получили по страховке на пол нового авто, жилье свое, назад в Украину их палкой не загонишь, притом стоя на бирже можно подрабатывать неполный рабочий день. Попробуйте у нас так.
shapo написав:Ну что вы тут непрерывно врете? У меня рабочий проработавший в Польше и получивший карту поляка уехал в конце прошлого года в Германию клеить обои за 1500 евро
Нелегально? Ну вполне возможно, вот только он там на птичьих правах как джумшут в Москве.
про рабочие визы не слышали? сейчас их в Германию дают лехко и быстро. Делаю ремонт, на этаже еще несколько квартир в ремонте, в одной из них маляр-штукатур приехал на месяц из Польши и подал на рабочую визу в Германию,расчитывал на месяца 3, за которые закончит работу, дали меньше чем за месяц, хозяева уговаривают, чтобы доделал то, что начал.
AlifeSoft написав:Сейчас наблюдается обратная ситуаций когда неквалифицированный персонал едет на заработки в Европу, но в то же время квалифицированный массово возвращается в Украину.
Бизнес-климат, созданный Порошенко, сейчас реально как в Европе, налоги... таких низких нет даже в Гонконге, цены на все тоже реально около нуля. В результате получается, что работать головой в Украине крайне выгодно и удобно.
shapo написав:Ну что вы тут непрерывно врете? У меня рабочий проработавший в Польше и получивший карту поляка уехал в конце прошлого года в Германию клеить обои за 1500 евро
Нелегально? Ну вполне возможно, вот только он там на птичьих правах как джумшут в Москве.
про рабочие визы не слышали? сейчас их в Германию дают лехко и быстро. Делаю ремонт, на этаже еще несколько квартир в ремонте, в одной из них маляр-штукатур приехал на месяц из Польши и подал на рабочую визу в Германию,расчитывал на месяца 3, за которые закончит работу, дали меньше чем за месяц, хозяева уговаривают, чтобы доделал то, что начал.
В октябре у меня работала бригада кровельщиков,брат бригадира уехал по рабочей визе в Бельгию, оформился через Литву - в месяц чистыми 1200 евро при 8 часовом рабочем дне, причем работа строго по специальности, для принеси-подай есть подсобники, плюс бесплатно комната в общежитии на четверых и автомобиль...скоро здесь нормальных спецов по рабочим профессиям вообще не останется.
AlifeSoft написав:Сейчас наблюдается обратная ситуаций когда неквалифицированный персонал едет на заработки в Европу, но в то же время квалифицированный массово возвращается в Украину.
Бизнес-климат, созданный Порошенко, сейчас реально как в Европе, налоги... таких низких нет даже в Гонконге, цены на все тоже реально около нуля. В результате получается, что работать головой в Украине крайне выгодно и удобно.
Тоже посмеялся… Вернуться могут только IT-шники, и то только те, кто не смог пережить, что на Западе они такие же обычные люди, как и все. А в Украине они - элита с зарплатой на порядок выше от остальной «черни». Такие себе «короли на помойке».
rjkz написав: про рабочие визы не слышали? сейчас их в Германию дают лехко и быстро. Делаю ремонт, на этаже еще несколько квартир в ремонте, в одной из них маляр-штукатур приехал на месяц из Польши и подал на рабочую визу в Германию,расчитывал на месяца 3, за которые закончит работу, дали меньше чем за месяц, хозяева уговаривают, чтобы доделал то, что начал.
В октябре у меня работала бригада кровельщиков,брат бригадира уехал по рабочей визе в Бельгию, оформился через Литву - в месяц чистыми 1200 евро при 8 часовом рабочем дне, причем работа строго по специальности, для принеси-подай есть подсобники, плюс бесплатно комната в общежитии на четверых и автомобиль...скоро здесь нормальных спецов по рабочим профессиям вообще не останется.
наши бывшие рабочие работают по 25 евро в час, проживание и проезд в Германию и обратно раз в год - за счет работодателя.
0mage0 написав:"Економіка в дупі" це емоційна оцінка, яка особливо ні про що не свідчить окрім ваших власних емоцій. Доповнюється ця оцінка висловом "ця країна" замість Україна. На мінімальну зарплату в будь-якій країні у вас не буде розкоші. Моя оцінка - задовільно. До ЄС або США нам, звісно, ще дуже далеко, але з голоду ніхто не помирає, кому потрібна робота - можуть її знайти, у всіх є одяг, мобільні телефони, інтернет. Хто не може сплатити комунальні, отримують субсидії. Банки працюють, фонд гарантування виплачує вклади банків-банкрутів, пенсії платять. Хоча дефіцит пенсійного фонду лякає. Інфляція в районі 10%, це багато, але терпимо.
Про пенсионеров и субсидии для них. В этом году столкнулся с тем, как мою мать которой через 2 месяца 90 лет, она плохо видит и слышит через слуховой аппарат, 3 месяца пытался дурить собес с назначенными субсидиями. 2 раза присылали сообщения, что назначена субсидия которую вот-вот выплатят,но на сайте минсоцполитики ее не было и в присылаемых платежках тоже. Пока не написал заказным письмом запрос в собес почему они врут 3-й месяц подряд и,если не назначили субсидию, то пусть укажут почему, она в платежках не появлялась. Так это Печерский район Киева,у нее есть сын которому не влом этим заниматься не из-за того, что 630 грн назначенных субсидий не найду чтобы ей оплатить, а потому, что решил понять кому в этой стране назначают субсидию если не ей - одинокая пенсионерка прописанная и проживающая в собственной небольшой (33м2) квартире где других собственников нет. Эта субсидия не покрывает телефон, потребляемую электроэнергию и горячую воду, а пенсии явно не хватает на лекарства и нормальную еду хотя в сравнении с своими подругами она получает нормально - 3400грн, есть и по 1800, и по 2100. Так что рассказывайте дальше о достижениях этой власти, но лучше не здесь,а пенсионерам - они оценят и все вам скажут.
shapo написав:Ця субсидія не покриває телефон, споживану електроенергію і гарячу воду, а пенсії явно не вистачає на ліки та нормальну їжу хоча в порівнянні з своїми подругами вона отримує нормально - 3400грн, є і по 1800, і по 2100. Так що розповідайте далі про досягнення цієї влади, але краще не тут, а пенсіонерам - вони оцінять і все вам скажуть.
До чого тут ця влада чи інша влада? Подивіться на дефіцит пенсійного фонду і скажіть, яким коштом можна платити більші пенсії, якщо навіть на ці не вистачає ЄСВ? Збільшити ЄСВ? Подивимось, що на це скажуть підприємці та працівники, які його платять (підприємці за працівників). Ну хіба що може взяти кредит. Тільки цікаво, що на це ви скажете? Скажете, хто брав, той нехай і віддає (влада персонально), а я людина проста, цих грошей не бачив?