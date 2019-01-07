Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

Додано: Нед 20 січ, 2019 12:11

0mage0 написав: "Економіка в дупі" це емоційна оцінка, яка особливо ні про що не свідчить окрім ваших власних емоцій. Доповнюється ця оцінка висловом "ця країна" замість Україна. На мінімальну зарплату в будь-якій країні у вас не буде розкоші. Моя оцінка - задовільно. До ЄС або США нам, звісно, ще дуже далеко, але з голоду ніхто не помирає, кому потрібна робота - можуть її знайти, у всіх є одяг, мобільні телефони, інтернет. Хто не може сплатити комунальні, отримують субсидії. Банки працюють, фонд гарантування виплачує вклади банків-банкрутів, пенсії платять. Хоча дефіцит пенсійного фонду лякає. Інфляція в районі 10%, це багато, але терпимо. "Економіка в дупі" це емоційна оцінка, яка особливо ні про що не свідчить окрім ваших власних емоцій. Доповнюється ця оцінка висловом "ця країна" замість Україна. На мінімальну зарплату в будь-якій країні у вас не буде розкоші. Моя оцінка - задовільно. До ЄС або США нам, звісно, ще дуже далеко, але з голоду ніхто не помирає, кому потрібна робота - можуть її знайти, у всіх є одяг, мобільні телефони, інтернет. Хто не може сплатити комунальні, отримують субсидії. Банки працюють, фонд гарантування виплачує вклади банків-банкрутів, пенсії платять. Хоча дефіцит пенсійного фонду лякає. Інфляція в районі 10%, це багато, але терпимо.

Про пенсионеров и субсидии для них.В этом году столкнулся с тем, как мою мать которой через 2 месяца 90 лет, она плохо видит и слышит через слуховой аппарат, 3 месяца пытался дурить собес с назначенными субсидиями.2 раза присылали сообщения, что назначена субсидия которую вот-вот выплатят,но на сайте минсоцполитики ее не было и в присылаемых платежках тоже.Пока не написал заказным письмом запрос в собес почему они врут 3-й месяц подряд и,если не назначили субсидию, то пусть укажут почему, она в платежках не появлялась.Так это Печерский район Киева,у нее есть сын которому не влом этим заниматься не из-за того, что 630 грн назначенных субсидий не найду чтобы ей оплатить, а потому, что решил понять кому в этой стране назначают субсидию если не ей - одинокая пенсионерка прописанная и проживающая в собственной небольшой (33м2) квартире где других собственников нет.Эта субсидия не покрывает телефон, потребляемую электроэнергию и горячую воду, а пенсии явно не хватает на лекарства и нормальную еду хотя в сравнении с своими подругами она получает нормально - 3400грн, есть и по 1800, и по 2100.Так что рассказывайте дальше о достижениях этой власти, но лучше не здесь,а пенсионерам - они оценят и все вам скажут.