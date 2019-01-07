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Українців перенавчають і
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Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:26

  0mage0 написав:
  shapo написав:Ця субсидія не покриває телефон, споживану електроенергію і гарячу воду, а пенсії явно не вистачає на ліки та нормальну їжу хоча в порівнянні з своїми подругами вона отримує нормально - 3400грн, є і по 1800, і по 2100.
Так що розповідайте далі про досягнення цієї влади, але краще не тут, а пенсіонерам - вони оцінять і все вам скажуть.

До чого тут ця влада чи інша влада? Подивіться на дефіцит пенсійного фонду і скажіть, яким коштом можна платити більші пенсії, якщо навіть на ці не вистачає ЄСВ? Збільшити ЄСВ? Подивимось, що на це скажуть підприємці та працівники, які його платять (підприємці за працівників). Ну хіба що може взяти кредит. Тільки цікаво, що на це ви скажете? Скажете, хто брав, той нехай і віддає (влада персонально), а я людина проста, цих грошей не бачив?


А ПФУ черпает деньги исключительно из ФОТ, а откуда-же ему взяться, если экономика в ж.пе и народ (те самые плательщики отчислений в ПФУ) свалил и платит налоги и отчисления в других странах? В других странах кормят пенсионеров.
Вроде и пытаются нарисовать "перемогамыздобулы", а на практике - ж0па, одна, огромная ж000па! И остается гордиться только мовой,верой и армией. А! Ну еще ленинское "Мы пойдем другим путем!" :mrgreen: (Мне интересно, это холуи пороха прощелкали или у них под вышиванкой до сих пор билет члена КПСС/ВЛКСМ? :mrgreen: )
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