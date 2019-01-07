Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...
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shapo написав:Ця субсидія не покриває телефон, споживану електроенергію і гарячу воду, а пенсії явно не вистачає на ліки та нормальну їжу хоча в порівнянні з своїми подругами вона отримує нормально - 3400грн, є і по 1800, і по 2100. Так що розповідайте далі про досягнення цієї влади, але краще не тут, а пенсіонерам - вони оцінять і все вам скажуть.
До чого тут ця влада чи інша влада? Подивіться на дефіцит пенсійного фонду і скажіть, яким коштом можна платити більші пенсії, якщо навіть на ці не вистачає ЄСВ? Збільшити ЄСВ? Подивимось, що на це скажуть підприємці та працівники, які його платять (підприємці за працівників). Ну хіба що може взяти кредит. Тільки цікаво, що на це ви скажете? Скажете, хто брав, той нехай і віддає (влада персонально), а я людина проста, цих грошей не бачив?
А ПФУ черпает деньги исключительно из ФОТ, а откуда-же ему взяться, если экономика в ж.пе и народ (те самые плательщики отчислений в ПФУ) свалил и платит налоги и отчисления в других странах? В других странах кормят пенсионеров. Вроде и пытаются нарисовать "перемогамыздобулы", а на практике - ж0па, одна, огромная ж000па! И остается гордиться только мовой,верой и армией. А! Ну еще ленинское "Мы пойдем другим путем!" (Мне интересно, это холуи пороха прощелкали или у них под вышиванкой до сих пор билет члена КПСС/ВЛКСМ? )
AlifeSoft написав:В Германии минимальная зарплата 450 евро. Выжить на неё возможно только в картонной коробке вместо дома.
450 евро это пособие по безработице или за неполный рабочий день, часа на 2-3 в день. Знаю семью с Украины, год работают на черновых работах, пол года на бирже за пять лет уже вторую машину купили новую, первую б/у авто разбили в дтп получили по страховке на пол нового авто, жилье свое, назад в Украину их палкой не загонишь, притом стоя на бирже можно подрабатывать неполный рабочий день. Попробуйте у нас так.
Могу говорить только о тех специалистах, с коими имею контакты(узкая специализация)- в Польше работают все по контракту подписаны здесь, там менее 1500 евро ни кто не получает.(по указанной специальности). Многие по истечении года выезжают уже не в Польшу - дальше... - там разница в 2-3 раза. Официальная З/П с полным пакетом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
rjkz написав:А ПФУ черпає гроші виключно з ФОП, а звідкись же йому взятися, якщо економіка в ж.пе і народ (ті самі платники відрахувань до ПФУ) звалив і платить податки і відрахування в інших країнах? В інших країнах годують пенсіонерів. Начебто і намагаються намалювати "перемогамиздобули", а на практиці - ж0па, одна, величезна ж000па! І залишається пишатися тільки мовой, вірою і армією. А! Ну ще ленінське "Ми підемо іншим шляхом!" : mrgreen: (Мені цікаво, це холуї пороху прощелкала або у них під вишиванкою досі квиток члена КПРС / ВЛКСМ? : mrgreen: )
Ви можете хоч 100500 разів повторити, що економіка в дупі, та від цього вона не поліпшиться. Озвучте свої пропозиції з поліпшення економіки. Які конкретно дії влади потрібні й скільки часу на це потрібно щоб відчути результати. Зауважу, що весь цей час ваші колеги будуть розповідати, яка в країні дупа, яка погана влада і як усі виїхали.
0mage0 написав:Ви можете хоч 100500 разів повторити, що економіка в дупі, та від цього вона не поліпшиться. Озвучте свої пропозиції з поліпшення економіки. Які конкретно дії влади потрібні й скільки часу на це потрібно щоб відчути результати. Зауважу, що весь цей час ваші колеги будуть розповідати, яка в країні дупа, яка погана влада і як усі виїхали.
Они давно известны. 1) На верхнем уровне власти должен стоять человек для которого интересы государства, а не его семьи, друзей и пр. ПРИОРИТЕТНЫ 2)Он расставляет на ключевые посты в государстве таких же людей 3)С их помощью создаёт правила игры одинаковые для всех и понятные всем. Остальное - вторично