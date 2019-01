Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

Додано: Нед 20 січ, 2019 17:56

rjkz написав: А ПФУ черпает деньги исключительно из ФОТ, а откуда-же ему взяться, если экономика в ж.пе и народ (те самые плательщики отчислений в ПФУ) свалил и платит налоги и отчисления в других странах? В других странах кормят пенсионеров.

Вроде и пытаются нарисовать "перемогамыздобулы", а на практике - ж0па, одна, огромная ж000па! И остается гордиться только мовой,верой и армией. А! Ну еще ленинское "Мы пойдем другим путем!" (Мне интересно, это холуи пороха прощелкали или у них под вышиванкой до сих пор билет члена КПСС/ВЛКСМ? ) А ПФУ черпает деньги исключительно из ФОТ, а откуда-же ему взяться, если экономика в ж.пе и народ (те самые плательщики отчислений в ПФУ) свалил и платит налоги и отчисления в других странах? В других странах кормят пенсионеров.Вроде и пытаются нарисовать "перемогамыздобулы", а на практике - ж0па, одна, огромная ж000па! И остается гордиться только мовой,верой и армией. А! Ну еще ленинское "(Мне интересно, это холуи пороха прощелкали или у них под вышиванкой до сих пор билет члена КПСС/ВЛКСМ?



Возможно дело в том что всякие каменщики и плиточники - это услуга и эта оплата по этой услуге зависит от платежеспособности населения. Оплата строителя и его результат работы в виде жилья - тоже услуга (услуга проживания) и она тоже зависит от доходов плательщиков. Вот попробуйте квартиру продать европейцам или американцам.



А вот мобильный телефон это уже товар, который можно произвести в Украине и продать в том же США. Разработка программного кода это тоже товар, хотя официально котируется как услуга. Так как разработку производят в Украине, но продают в США. Поэтому чтобы повысить размер ФОТ нужно начать производить товары которые можно продать за рубежом. Через это прошла и Южная Корея, и Япония, и Тайвань и тот же Китай. Так что я не знаю кто идет другим путем. Вот только если вместо Порошенко поставить социалиста честного и болеющего за народ, то получится Венесуэлла с тем же результатом.



Так что имеем что, те кто умеет производить товар, те же IT-шники зарабатывают достойно в Украине и зарабатывают не только себе но еще и многим, та как каждая выплаченная ими в магазине гривна - это доллар. А те кто может предоставить только услугу - работают по 12 часов в Польше и Германии, могут позволить себе только местную мивину и койку в общежитии. Возможно дело в том что всякие каменщики и плиточники - это услуга и эта оплата по этой услуге зависит от платежеспособности населения. Оплата строителя и его результат работы в виде жилья - тоже услуга (услуга проживания) и она тоже зависит от доходов плательщиков. Вот попробуйте квартиру продать европейцам или американцам.А вот мобильный телефон это уже товар, который можно произвести в Украине и продать в том же США. Разработка программного кода это тоже товар, хотя официально котируется как услуга. Так как разработку производят в Украине, но продают в США. Поэтому чтобы повысить размер ФОТ нужно начать производить товары которые можно продать за рубежом. Через это прошла и Южная Корея, и Япония, и Тайвань и тот же Китай. Так что я не знаю кто идет другим путем. Вот только если вместо Порошенко поставить социалиста честного и болеющего за народ, то получится Венесуэлла с тем же результатом.Так что имеем что, те кто умеет производить товар, те же IT-шники зарабатывают достойно в Украине и зарабатывают не только себе но еще и многим, та как каждая выплаченная ими в магазине гривна - это доллар. А те кто может предоставить только услугу - работают по 12 часов в Польше и Германии, могут позволить себе только местную мивину и койку в общежитии.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.