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Українців перенавчають і
ставлять до верстата - дані...

Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:20

  shapo написав:Эту лапшу нынче развешивает Петро шоколадный говоря что ни к экономике,ни вообще ни к чему кроме армии,мовы и веры он отношения не имеет. А еще,конечно,дипломатии.


  lapay написав:Це реалії життя. :)
Нє, ну, може, частина пересічних вірять, що царь-батюшка Трамп все може, як колись співала Пугачова, тому і наївно вірять, що від однієї людини залежить, буде в них щастя, чи ні.
От був в нас Янукович, який все підмяв під себе, сильна рука, який клав на все і на всіх. В результаті поклали на нього. Так само депутати покладуть на того, хто захоче поламати звичну схему прийняття рішень.


Реалии жизни?
Очередное оправдание воров при власти.
Янукович просто убожество и недоразумение у которого не было не только мозгов, но и яиц чтобы отстоять свою якобы подмявшую всех власть.
А вот Трамп настоящий государственный деятель насравший на принятые правила б-левотиной под названием Демократическая и часть Республиканской партии и ведущий выгодную для США и ее среднего класса политику возвращения в США производства.
Добивается прекращения неконтролируемой нелегальной эмиграции, устанавливает справедливые условия внешней торговли и расходы на безопасность в НАТО.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:27

Re: Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

  shapo написав:А вот Трамп настоящий государственный деятель насравший на принятые правила б-левотиной под названием Демократическая и часть Республиканской партии и ведущий выгодную для США и ее среднего класса политику возвращения в США производства.

На нього так само насруть на наступних виборах чи імпічменті, незважаючи на "покращання життя вже сьогодні". :)
Так Трамп же, начебто, не з ваших? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:41

Re: Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

  lapay написав:Так Трамп же, начебто, не з ваших?

Как понимаю Трамп радеет о своей стране. :)
Даже Мадуро радеющий о своей стране, хотя и с другой стороны барикады.
Считается "з ваших". :)
Их объединяет то что, они кажутся, мне, честными каждый перед своей страной, хотя взгляды у них разные.
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:46

AlifeSoft
Ви молодий амбітний ІТіник. Зразу виникає питання, а чого Ви вернулись у Львів на все готове. Чому не їдете піднімати рідний Донецьк. Вам і ще 500 тис.ІТ повезло що вони інтегровані в міжнародий ринок праці. Але будучи в Польщі Ви відчули що Ви там ніхто.
Вам хочеться щоб в крані була постійно чиста вода, напруга негуляа в мережі, хочеться смачного хліба, проїхатись в трамваї, сходити попити пивка,заправитись на хорошій заправці, але все це робять інші 8 млн українців, які працюють тут на місцевому ринку і нерозказуть іншим як жити.І платят податки по повній на відміну від ІТ, які або взагалі неплатять податків або платять по мінімуму.І ті інші в більшій мірі виживають на 8-10 тис. грн міс. Тому і тікають звідси молоді не ІТшники. Бо влада створила такі умови життя, які для простих не ІТ є нестерпні.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:51

Re: Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

  Yura_Gag написав:Как понимаю Трамп радеет о своей стране. :)
Даже Мадуро радеющий о своей стране, хотя и с другой стороны барикады.
Считается "з ваших". :)
Их объединяет то что, они кажутся, мне, честными каждый перед своей страной, хотя взгляды у них разные.

Изя:
— Ты знаешь кем был по национальности Мао Цзэдун?
Рабинович:
— Не может быть?!

https://www.crimea.kp.ru/daily/26645.5/3664235/
Однако большинство израильтян снова пребывает в явной эйфории, вспоминая давнюю присказку: «Еврей – это не тот, у кого папа еврей, а тот, у кого внуки – евреи». С их точки зрения выходит, что на выборах в США впервые победил еврей. Теперь этот президент в два счета перенесет американское посольство в Иерусалим, не станет препятствовать расширению еврейских поселений, а затем и – чем черт не шутит! – поддержит аннексию Иудеи и Самарии!»
:mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:14

  lapay написав:На нього так само насруть на наступних виборах чи імпічменті, незважаючи на "покращання життя вже сьогодні". :)
Так Трамп же, начебто, не з ваших? ;)


Когда будут выборы тогда и увидим. Трамп не Порошенко, для него если не выберут ничего трагично го не случится.
Что значит " не из ваших"?
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shapo
 
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