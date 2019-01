Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

Додано: Нед 20 січ, 2019 21:46

ПО скоро (планируют до 20го года сделать платным, весь контент платным,... - тогда и ІТ - запоют по иному).



Оно и сейчас все платное, но многое используется opensource, в том числе у нас. Та же VS уже есть полностью бесплатная Community Edition. Также и SQL Server Developer Edition и прочее.

https://visualstudio.microsoft.com/downloads/

https://www.microsoft.com/en-us/sql-ser ... -downloads



Или вы нечто иное имели в виду?

