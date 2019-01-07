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Українців перенавчають і
ставлять до верстата - дані...

Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:20

  shapo написав:Эту лапшу нынче развешивает Петро шоколадный говоря что ни к экономике,ни вообще ни к чему кроме армии,мовы и веры он отношения не имеет. А еще,конечно,дипломатии.


  lapay написав:Це реалії життя. :)
Нє, ну, може, частина пересічних вірять, що царь-батюшка Трамп все може, як колись співала Пугачова, тому і наївно вірять, що від однієї людини залежить, буде в них щастя, чи ні.
От був в нас Янукович, який все підмяв під себе, сильна рука, який клав на все і на всіх. В результаті поклали на нього. Так само депутати покладуть на того, хто захоче поламати звичну схему прийняття рішень.


Реалии жизни?
Очередное оправдание воров при власти.
Янукович просто убожество и недоразумение у которого не было не только мозгов, но и яиц чтобы отстоять свою якобы подмявшую всех власть.
А вот Трамп настоящий государственный деятель насравший на принятые правила б-левотиной под названием Демократическая и часть Республиканской партии и ведущий выгодную для США и ее среднего класса политику возвращения в США производства.
Добивается прекращения неконтролируемой нелегальной эмиграции, устанавливает справедливые условия внешней торговли и расходы на безопасность в НАТО.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:27

Re: Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

  shapo написав:А вот Трамп настоящий государственный деятель насравший на принятые правила б-левотиной под названием Демократическая и часть Республиканской партии и ведущий выгодную для США и ее среднего класса политику возвращения в США производства.

На нього так само насруть на наступних виборах чи імпічменті, незважаючи на "покращання життя вже сьогодні". :)
Так Трамп же, начебто, не з ваших? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:41

Re: Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

  lapay написав:Так Трамп же, начебто, не з ваших?

Как понимаю Трамп радеет о своей стране. :)
Даже Мадуро радеющий о своей стране, хотя и с другой стороны барикады.
Считается "з ваших". :)
Их объединяет то что, они кажутся, мне, честными каждый перед своей страной, хотя взгляды у них разные.
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:46

AlifeSoft
Ви молодий амбітний ІТіник. Зразу виникає питання, а чого Ви вернулись у Львів на все готове. Чому не їдете піднімати рідний Донецьк. Вам і ще 500 тис.ІТ повезло що вони інтегровані в міжнародий ринок праці. Але будучи в Польщі Ви відчули що Ви там ніхто.
Вам хочеться щоб в крані була постійно чиста вода, напруга негуляа в мережі, хочеться смачного хліба, проїхатись в трамваї, сходити попити пивка,заправитись на хорошій заправці, але все це робять інші 8 млн українців, які працюють тут на місцевому ринку і нерозказуть іншим як жити.І платят податки по повній на відміну від ІТ, які або взагалі неплатять податків або платять по мінімуму.І ті інші в більшій мірі виживають на 8-10 тис. грн міс. Тому і тікають звідси молоді не ІТшники. Бо влада створила такі умови життя, які для простих не ІТ є нестерпні.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:51

Re: Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

  Yura_Gag написав:Как понимаю Трамп радеет о своей стране. :)
Даже Мадуро радеющий о своей стране, хотя и с другой стороны барикады.
Считается "з ваших". :)
Их объединяет то что, они кажутся, мне, честными каждый перед своей страной, хотя взгляды у них разные.

Изя:
— Ты знаешь кем был по национальности Мао Цзэдун?
Рабинович:
— Не может быть?!

https://www.crimea.kp.ru/daily/26645.5/3664235/
Однако большинство израильтян снова пребывает в явной эйфории, вспоминая давнюю присказку: «Еврей – это не тот, у кого папа еврей, а тот, у кого внуки – евреи». С их точки зрения выходит, что на выборах в США впервые победил еврей. Теперь этот президент в два счета перенесет американское посольство в Иерусалим, не станет препятствовать расширению еврейских поселений, а затем и – чем черт не шутит! – поддержит аннексию Иудеи и Самарии!»
:mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:14

  lapay написав:На нього так само насруть на наступних виборах чи імпічменті, незважаючи на "покращання життя вже сьогодні". :)
Так Трамп же, начебто, не з ваших? ;)


Когда будут выборы тогда и увидим. Трамп не Порошенко, для него если не выберут ничего трагично го не случится.
Что значит " не из ваших"?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:23

  AlifeSoft написав:
  rjkz написав:А ПФУ черпает деньги исключительно из ФОТ, а откуда-же ему взяться, если экономика в ж.пе и народ (те самые плательщики отчислений в ПФУ) свалил и платит налоги и отчисления в других странах? В других странах кормят пенсионеров.
Вроде и пытаются нарисовать "перемогамыздобулы", а на практике - ж0па, одна, огромная ж000па! И остается гордиться только мовой,верой и армией. А! Ну еще ленинское "Мы пойдем другим путем!" :mrgreen: (Мне интересно, это холуи пороха прощелкали или у них под вышиванкой до сих пор билет члена КПСС/ВЛКСМ? :mrgreen: )


Возможно дело в том что всякие каменщики и плиточники - это услуга и эта оплата по этой услуге зависит от платежеспособности населения. Оплата строителя и его результат работы в виде жилья - тоже услуга (услуга проживания) и она тоже зависит от доходов плательщиков. Вот попробуйте квартиру продать европейцам или американцам.

А вот мобильный телефон это уже товар, который можно произвести в Украине и продать в том же США. Разработка программного кода это тоже товар, хотя официально котируется как услуга. Так как разработку производят в Украине, но продают в США. Поэтому чтобы повысить размер ФОТ нужно начать производить товары которые можно продать за рубежом. Через это прошла и Южная Корея, и Япония, и Тайвань и тот же Китай. Так что я не знаю кто идет другим путем. Вот только если вместо Порошенко поставить социалиста честного и болеющего за народ, то получится Венесуэлла с тем же результатом.

Так что имеем что, те кто умеет производить товар, те же IT-шники зарабатывают достойно в Украине и зарабатывают не только себе но еще и многим, та как каждая выплаченная ими в магазине гривна - это доллар. А те кто может предоставить только услугу - работают по 12 часов в Польше и Германии, могут позволить себе только местную мивину и койку в общежитии.


Имеем то, что кроме айтишников, которые могут кодить хоть с Антарктиды, за это все-равно платят американцы, немцы и прочие, все остальные в >|<0пе.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:37

  rjkz написав:
  AlifeSoft написав:
  rjkz написав:А ПФУ черпает деньги исключительно из ФОТ, а откуда-же ему взяться, если экономика в ж.пе и народ (те самые плательщики отчислений в ПФУ) свалил и платит налоги и отчисления в других странах? В других странах кормят пенсионеров.
Вроде и пытаются нарисовать "перемогамыздобулы", а на практике - ж0па, одна, огромная ж000па! И остается гордиться только мовой,верой и армией. А! Ну еще ленинское "Мы пойдем другим путем!" :mrgreen: (Мне интересно, это холуи пороха прощелкали или у них под вышиванкой до сих пор билет члена КПСС/ВЛКСМ? :mrgreen: )


Возможно дело в том что всякие каменщики и плиточники - это услуга и эта оплата по этой услуге зависит от платежеспособности населения. Оплата строителя и его результат работы в виде жилья - тоже услуга (услуга проживания) и она тоже зависит от доходов плательщиков. Вот попробуйте квартиру продать европейцам или американцам.

А вот мобильный телефон это уже товар, который можно произвести в Украине и продать в том же США. Разработка программного кода это тоже товар, хотя официально котируется как услуга. Так как разработку производят в Украине, но продают в США. Поэтому чтобы повысить размер ФОТ нужно начать производить товары которые можно продать за рубежом. Через это прошла и Южная Корея, и Япония, и Тайвань и тот же Китай. Так что я не знаю кто идет другим путем. Вот только если вместо Порошенко поставить социалиста честного и болеющего за народ, то получится Венесуэлла с тем же результатом.

Так что имеем что, те кто умеет производить товар, те же IT-шники зарабатывают достойно в Украине и зарабатывают не только себе но еще и многим, та как каждая выплаченная ими в магазине гривна - это доллар. А те кто может предоставить только услугу - работают по 12 часов в Польше и Германии, могут позволить себе только местную мивину и койку в общежитии.


Имеем то, что кроме айтишников, которые могут кодить хоть с Антарктиды, за это все-равно платят американцы, немцы и прочие, все остальные в >|<0пе.

Он просто физически не понимает, что он такая проститутка - к которой приезжает китаец или турок. Сутенёр снимает всё - получает деньги за заказы, рекламирует. Привозит заказчика. Вы всегда ставьте вопрос: кому это выгодно? ПО скоро (планируют до 20го года сделать платным, весь контент платным,... - тогда и ІТ - запоют по иному).
Но сегодня, они, как заробитчане тянут в страну валюту. Платят за "дрова" НДС, платят за продукті, услуги НДС, платят в обменках, за конвертацию,..... - валюта для ПАКРАЩУВАЧЕЙ. Ведь за дачи в Мабелье, Баден Бадене, Лазурном Берегу, Лондоне,... - нужно платить валюту.
Родное отечество физически блокирует создание своего ПО.
Типа всё Еуропейське.

И єто будет замечательно, если к "пенсии" - у него уже будет своя фирма хотя бы в Панаме. Если нет - тогда ой!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:46

  Kudrjavuy написав:ПО скоро (планируют до 20го года сделать платным, весь контент платным,... - тогда и ІТ - запоют по иному).


Оно и сейчас все платное, но многое используется opensource, в том числе у нас. Та же VS уже есть полностью бесплатная Community Edition. Также и SQL Server Developer Edition и прочее.
https://visualstudio.microsoft.com/downloads/
https://www.microsoft.com/en-us/sql-ser ... -downloads

Или вы нечто иное имели в виду?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:07

  AlifeSoft написав:
  Kudrjavuy написав:ПО скоро (планируют до 20го года сделать платным, весь контент платным,... - тогда и ІТ - запоют по иному).


Оно и сейчас все платное, но многое используется opensource, в том числе у нас. Та же VS уже есть полностью бесплатная Community Edition. Также и SQL Server Developer Edition и прочее.
https://visualstudio.microsoft.com/downloads/
https://www.microsoft.com/en-us/sql-ser ... -downloads

Или вы нечто иное имели в виду?

ВСЁ ПО - по принципу "обновления" - только лицензионное. Или на ленукс.
Выведены все принтеры, сопутствующие оборудование, что "было вечным"(НР, или Лексмарк к седьмой винде уже не подключишь - голяк только к ХР) - теперь всё с ништяшками и только за реальную валюту.
далее Телевидение, сми,.............
Работа идёт жесткая. И системная.
В то же время к Украине отдельные системные претензии от Право обладателей в США.
Когда их введут по полной - будет особое внимание и к Вам.
Заставят официально платить и те и эти.
При чём и за сегодня - по причине "двойного налогообложения" т.е. в Украине вы сегодня в этаком офшоре, что приносит реальные деньги Правительству(вернее обналичивающим и меняющим кланам).
Т.Е. - ІТ офшор в Украине временный.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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