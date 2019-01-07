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Українців перенавчають і
ставлять до верстата - дані...

Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:19

Re: Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

  Kudrjavuy написав:Выведены все принтеры, сопутствующие оборудование, что "было вечным"(НР, или Лексмарк к седьмой винде уже не подключишь - голяк только к ХР)


За недорого могу подключить и к Win10, как-то проблем не было с подключением Samsung 2003-го года, правда с usb 1.0 с подключением к Win10.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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