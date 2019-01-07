|
|
Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:19
Kudrjavuy написав:
Выведены все принтеры, сопутствующие оборудование, что "было вечным"(НР, или Лексмарк к седьмой винде уже не подключишь - голяк только к ХР)
За недорого могу подключить и к Win10, как-то проблем не было с подключением Samsung 2003-го года, правда с usb 1.0 с подключением к Win10.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
-
AlifeSoft
-
-
- Повідомлень: 1956
- З нами з: 30.10.08
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|98
|5140
|
Нед 20 січ, 2019 20:08
yama
|
|56
|3958
|
|
|1
|124
|