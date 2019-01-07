Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
shapo написав:Эту лапшу нынче развешивает Петро шоколадный говоря что ни к экономике,ни вообще ни к чему кроме армии,мовы и веры он отношения не имеет. А еще,конечно,дипломатии.
lapay написав:Це реалії життя. Нє, ну, може, частина пересічних вірять, що царь-батюшка Трамп все може, як колись співала Пугачова, тому і наївно вірять, що від однієї людини залежить, буде в них щастя, чи ні. От був в нас Янукович, який все підмяв під себе, сильна рука, який клав на все і на всіх. В результаті поклали на нього. Так само депутати покладуть на того, хто захоче поламати звичну схему прийняття рішень.
Реалии жизни? Очередное оправдание воров при власти. Янукович просто убожество и недоразумение у которого не было не только мозгов, но и яиц чтобы отстоять свою якобы подмявшую всех власть. А вот Трамп настоящий государственный деятель насравший на принятые правила б-левотиной под названием Демократическая и часть Республиканской партии и ведущий выгодную для США и ее среднего класса политику возвращения в США производства. Добивается прекращения неконтролируемой нелегальной эмиграции, устанавливает справедливые условия внешней торговли и расходы на безопасность в НАТО.
shapo написав:А вот Трамп настоящий государственный деятель насравший на принятые правила б-левотиной под названием Демократическая и часть Республиканской партии и ведущий выгодную для США и ее среднего класса политику возвращения в США производства.
На нього так само насруть на наступних виборах чи імпічменті, незважаючи на "покращання життя вже сьогодні". Так Трамп же, начебто, не з ваших?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Как понимаю Трамп радеет о своей стране. Даже Мадуро радеющий о своей стране, хотя и с другой стороны барикады. Считается "з ваших". Их объединяет то что, они кажутся, мне, честными каждый перед своей страной, хотя взгляды у них разные.
AlifeSoft Ви молодий амбітний ІТіник. Зразу виникає питання, а чого Ви вернулись у Львів на все готове. Чому не їдете піднімати рідний Донецьк. Вам і ще 500 тис.ІТ повезло що вони інтегровані в міжнародий ринок праці. Але будучи в Польщі Ви відчули що Ви там ніхто. Вам хочеться щоб в крані була постійно чиста вода, напруга негуляа в мережі, хочеться смачного хліба, проїхатись в трамваї, сходити попити пивка,заправитись на хорошій заправці, але все це робять інші 8 млн українців, які працюють тут на місцевому ринку і нерозказуть іншим як жити.І платят податки по повній на відміну від ІТ, які або взагалі неплатять податків або платять по мінімуму.І ті інші в більшій мірі виживають на 8-10 тис. грн міс. Тому і тікають звідси молоді не ІТшники. Бо влада створила такі умови життя, які для простих не ІТ є нестерпні.
Yura_Gag написав:Как понимаю Трамп радеет о своей стране. Даже Мадуро радеющий о своей стране, хотя и с другой стороны барикады. Считается "з ваших". Их объединяет то что, они кажутся, мне, честными каждый перед своей страной, хотя взгляды у них разные.
Изя: — Ты знаешь кем был по национальности Мао Цзэдун? Рабинович: — Не может быть?!
Однако большинство израильтян снова пребывает в явной эйфории, вспоминая давнюю присказку: «Еврей – это не тот, у кого папа еврей, а тот, у кого внуки – евреи». С их точки зрения выходит, что на выборах в США впервые победил еврей. Теперь этот президент в два счета перенесет американское посольство в Иерусалим, не станет препятствовать расширению еврейских поселений, а затем и – чем черт не шутит! – поддержит аннексию Иудеи и Самарии!»
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
rjkz написав:А ПФУ черпает деньги исключительно из ФОТ, а откуда-же ему взяться, если экономика в ж.пе и народ (те самые плательщики отчислений в ПФУ) свалил и платит налоги и отчисления в других странах? В других странах кормят пенсионеров. Вроде и пытаются нарисовать "перемогамыздобулы", а на практике - ж0па, одна, огромная ж000па! И остается гордиться только мовой,верой и армией. А! Ну еще ленинское "Мы пойдем другим путем!" (Мне интересно, это холуи пороха прощелкали или у них под вышиванкой до сих пор билет члена КПСС/ВЛКСМ? )
Возможно дело в том что всякие каменщики и плиточники - это услуга и эта оплата по этой услуге зависит от платежеспособности населения. Оплата строителя и его результат работы в виде жилья - тоже услуга (услуга проживания) и она тоже зависит от доходов плательщиков. Вот попробуйте квартиру продать европейцам или американцам.
А вот мобильный телефон это уже товар, который можно произвести в Украине и продать в том же США. Разработка программного кода это тоже товар, хотя официально котируется как услуга. Так как разработку производят в Украине, но продают в США. Поэтому чтобы повысить размер ФОТ нужно начать производить товары которые можно продать за рубежом. Через это прошла и Южная Корея, и Япония, и Тайвань и тот же Китай. Так что я не знаю кто идет другим путем. Вот только если вместо Порошенко поставить социалиста честного и болеющего за народ, то получится Венесуэлла с тем же результатом.
Так что имеем что, те кто умеет производить товар, те же IT-шники зарабатывают достойно в Украине и зарабатывают не только себе но еще и многим, та как каждая выплаченная ими в магазине гривна - это доллар. А те кто может предоставить только услугу - работают по 12 часов в Польше и Германии, могут позволить себе только местную мивину и койку в общежитии.
Имеем то, что кроме айтишников, которые могут кодить хоть с Антарктиды, за это все-равно платят американцы, немцы и прочие, все остальные в >|<0пе.
Kudrjavuy написав:Выведены все принтеры, сопутствующие оборудование, что "было вечным"(НР, или Лексмарк к седьмой винде уже не подключишь - голяк только к ХР)
За недорого могу подключить и к Win10, как-то проблем не было с подключением Samsung 2003-го года, правда с usb 1.0 с подключением к Win10.
Это фальш старт. Дешевле установить ХР и отдельные старенькие "дрова".(при чём надёжнее - проверено больше 10 лет) Ништяшек оччень много - у всех одна цель деньги
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.