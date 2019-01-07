RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українців перенавчають і
ставлять до верстата - дані...

Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:29

Пожалуйста:
Официальное заявление по поводу удалённого модером:
https://ukranews.com/news/608642-yushch ... a-k-vlasti
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6239
З нами з: 20.09.12
Подякував: 604 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що турбує українців найбільше (опитування) 1 ... 8, 9, 10
R2 » Пон 07 січ, 2019 17:16
98 5195
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 січ, 2019 20:08
yama
Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Вів 15 січ, 2019 12:35
56 3960
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 11:37
Sovenok
Держстат озвучив дані про зростання сільського...
R2 » Чет 17 січ, 2019 11:13
1 127
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 11:13
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14341)
21.01.2019 00:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.