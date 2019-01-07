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Українців перенавчають і
ставлять до верстата - дані...

Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:50

  AlifeSoft написав:Сейчас наблюдается обратная ситуаций когда неквалифицированный персонал едет на заработки в Европу, но в то же время квалифицированный массово возвращается в Украину.


Ну да, массово... Небось это единицы ITшников - чтоб здесь оформиться ФОПами, неплатить налоги, и шараша дистанционно код на дядю за бугром и получая европейскую зарплату "частными переводами" пользоваться дешевейшей украинской инфраструктурой...
katso
 
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