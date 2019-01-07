Українців перенавчають і ставлять до верстата - дані...

Ну да, массово... Небось это единицы ITшников - чтоб здесь оформиться ФОПами, неплатить налоги, и шараша дистанционно код на дядю за бугром и получая европейскую зарплату "частными переводами" пользоваться дешевейшей украинской инфраструктурой...
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:50
Ну да, массово... Небось это единицы ITшников - чтоб здесь оформиться ФОПами, неплатить налоги, и шараша дистанционно код на дядю за бугром и получая европейскую зарплату "частными переводами" пользоваться дешевейшей украинской инфраструктурой...
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