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Роботодавці назвали ідеальний
вік кандидата на посаду

Роботодавці назвали ідеальний вік кандидата на посаду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:31

Роботодавці назвали ідеальний вік кандидата на посаду

Пропонуємо до обговорення:
Експерти в сфері праці і претенденти запевняють, що роботодавці і HR-фахівці віддають перевагу тим, кому виповнилося 30 років, пише Сьогодні.

Дивися повний текст Роботодавці назвали ідеальний вік кандидата на посаду.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:31

Это называется "эйджизм" - дискриминация по возрастному признаку. "Но все же женщинам даже такого возраста устроиться сложнее." - а это сексизм, дискриминация по гендерному признаку. В некоторых странах работодателя за это-бы вздрючили, мало-бы не показалось. Украина - европейская страна?
rjkz
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