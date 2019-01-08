Експерти в сфері праці і претенденти запевняють, що роботодавці і HR-фахівці віддають перевагу тим, кому виповнилося 30 років, пише Сьогодні.
Дивися повний текст Роботодавці назвали ідеальний вік кандидата на посаду.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:31
Роботодавці назвали ідеальний вік кандидата на посаду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Роботодавці назвали ідеальний вік кандидата на посаду.
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:31
Это называется "эйджизм" - дискриминация по возрастному признаку. "Но все же женщинам даже такого возраста устроиться сложнее." - а это сексизм, дискриминация по гендерному признаку. В некоторых странах работодателя за это-бы вздрючили, мало-бы не показалось. Украина - европейская страна?
Додано: Суб 19 січ, 2019 16:47
Зависит от уровня работника в том же IT 30-летний junior добавляет проблем при трудоустройстве, в то же время 50-летний сеньор как-то вообще без проблем, причем неважно какого он пола.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:56
В моем посте не имелось ввиду проблемы или непроблемы, доставляемые работником.
Принимать или не принимать на работу, учитывая возраст, гендерную принадлежность и иные личные, природные особенности - дискриминации, которые НОРМАЛЬНЫЕ общества стремятся искоренить.
Додано: Суб 19 січ, 2019 21:02
Ну наймите 60-летних бабушек фотомоделями в рекламу белья и потом рассказывайте про дискриминацию и эффективность бизнеса.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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