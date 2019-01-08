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Роботодавці назвали ідеальний вік кандидата на посаду
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:31
Пропонуємо до обговорення:
Експерти в сфері праці і претенденти запевняють, що роботодавці і HR-фахівці віддають перевагу тим, кому виповнилося 30 років, пише Сьогодні.
Дивися повний текст Роботодавці назвали ідеальний вік кандидата на посаду
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:31
Это называется "эйджизм" - дискриминация по возрастному признаку. "Но все же женщинам даже такого возраста устроиться сложнее." - а это сексизм, дискриминация по гендерному признаку. В некоторых странах работодателя за это-бы вздрючили, мало-бы не показалось. Украина - европейская страна?
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Додано: Суб 19 січ, 2019 16:47
rjkz написав:
Это называется "эйджизм" - дискриминация по возрастному признаку. "Но все же женщинам даже такого возраста устроиться сложнее." - а это сексизм, дискриминация по гендерному признаку. В некоторых странах работодателя за это-бы вздрючили, мало-бы не показалось. Украина - европейская страна?
Зависит от уровня работника в том же IT 30-летний junior добавляет проблем при трудоустройстве, в то же время 50-летний сеньор как-то вообще без проблем, причем неважно какого он пола.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Додано: Суб 19 січ, 2019 20:56
AlifeSoft написав: rjkz написав:
Это называется "эйджизм" - дискриминация по возрастному признаку. "Но все же женщинам даже такого возраста устроиться сложнее." - а это сексизм, дискриминация по гендерному признаку. В некоторых странах работодателя за это-бы вздрючили, мало-бы не показалось. Украина - европейская страна?
Зависит от уровня работника в том же IT 30-летний junior добавляет проблем при трудоустройстве, в то же время 50-летний сеньор как-то вообще без проблем, причем неважно какого он пола.
В моем посте не имелось ввиду проблемы или непроблемы, доставляемые работником.
Принимать или не принимать на работу, учитывая возраст, гендерную принадлежность и иные личные, природные особенности - дискриминации, которые НОРМАЛЬНЫЕ общества стремятся искоренить.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 21:02
rjkz написав:
В моем посте не имелось ввиду проблемы или непроблемы, доставляемые работником.
Принимать или не принимать на работу, учитывая возраст, гендерную принадлежность и иные личные, природные особенности - дискриминации, которые НОРМАЛЬНЫЕ общества стремятся искоренить.
Ну наймите 60-летних бабушек фотомоделями в рекламу белья и потом рассказывайте про дискриминацию и эффективность бизнеса.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 10:25
De Bil написав:
Скоро будут днем с огнем искать сотрудников любого возраста и пола
Сами будут работать.
У меня уже есть несколько знакомых директоров небольших стройфирм, которые не могут найти рабочих и сами делают своими руками. Правда, в очень качественном сегменте, куда не возьмешь абы кого. Рабочие в Польше, Чехии, Венгрии и Германии.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 13:33
rjkz написав:Это называется "эйджизм" - дискриминация по возрастному признаку. "Но все же женщинам даже такого возраста устроиться сложнее." - а это сексизм, дискриминация по гендерному признаку. В некоторых странах работодателя за это-бы вздрючили, мало-бы не показалось. Украина - европейская страна?
Вообще-то описание "идеального кандидата" - это ещё не дискриминация.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 13:43
rjkz написав: De Bil написав:
Скоро будут днем с огнем искать сотрудников любого возраста и пола
Сами будут работать.
У меня уже есть несколько знакомых директоров небольших стройфирм, которые не могут найти рабочих
и сами делают своими руками. Правда, в очень качественном сегменте, куда не возьмешь абы кого. Рабочие в Польше, Чехии, Венгрии и Германии.
Просто жлобятся заплатить больше, дефицита работников в Украине нет.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:01
Faceless написав:
rjkz написав:Это называется "эйджизм" - дискриминация по возрастному признаку. "Но все же женщинам даже такого возраста устроиться сложнее." - а это сексизм, дискриминация по гендерному признаку. В некоторых странах работодателя за это-бы вздрючили, мало-бы не показалось. Украина - европейская страна?
Вообще-то описание "идеального кандидата" - это ещё не дискриминация.
Работодателя должны интересовать только профессиональные качества, а не возраст, пол, семейное положение и пр. Женщинам при трудоустройстве "А сколько вам лет? - ...- И вы не замужем? О-о, так вы замуж выйдете, потом в декрет...Вы нам не подходите" "А, так у вас семья и дети маленькие? Так вы на работу не будете ходить когда дети болеют? Вы нам не подходите" и тд и тп. Работодатели почему-то считают, что человек рожден исключительно для работы. У меня была ситуация, когда я предлагал своих знакомых, оба работают в юридической сфере, другому своему знакомому. "Мужика возьму, а бабу - нет".
Касательно возраста, имел общение не так давно с гражданами Канады и Австралии (не нашими), на вопросы, по ответам на которые, можно сделать предположения об их возрасте отказались отвечать и сказали, что во многих странах мира такие вопросы и оскорбительны и недопустимы.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:12
rjkz написав: Faceless написав:
rjkz написав:Это называется "эйджизм" - дискриминация по возрастному признаку. "Но все же женщинам даже такого возраста устроиться сложнее." - а это сексизм, дискриминация по гендерному признаку. В некоторых странах работодателя за это-бы вздрючили, мало-бы не показалось. Украина - европейская страна?
Вообще-то описание "идеального кандидата" - это ещё не дискриминация.
Работодателя должны интересовать только профессиональные качества, а не возраст, пол, семейное положение и пр. Женщинам при трудоустройстве "А сколько вам лет? - ...- И вы не замужем? О-о, так вы замуж выйдете, потом в декрет...Вы нам не подходите" "А, так у вас семья и дети маленькие? Так вы на работу не будете ходить когда дети болеют? Вы нам не подходите" и тд и тп. Работодатели почему-то считают, что человек рожден исключительно для работы. У меня была ситуация, когда я предлагал своих знакомых, оба работают в юридической сфере, другому своему знакомому. "Мужика возьму, а бабу - нет".
Касательно возраста, имел общение не так давно с гражданами Канады и Австралии (не нашими), на вопросы, по ответам на которые, можно сделать предположения об их возрасте отказались отвечать и сказали, что во многих странах мира такие вопросы и оскорбительны и недопустимы.
Ни один адекватный работодатель на собеседовании не скажет сразу "вы нам не подходите" по таким вопросам. Но если у него несколько кандидатов, и несколько его устраивают по профессиональным качествам, дальнейший выбор он будет делать уже исходя из своих субъективных представлений. И причины отказа объявлять не обязан.
При этом ни разу не стыкался с тем, чтобы возраст или пол имели хоть какое то значение при рассмотрении кандидата, но с другой стороны, у работодателя /руководителя вполне могут быть свои представления о том, кого он хотел бы (или кого не хотел бы) видеть у себя, и это совершенно нормально.
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