Роботодавці назвали ідеальний вік кандидата на посаду

Додано: Нед 20 січ, 2019 14:01

Faceless написав: rjkz написав: Это называется "эйджизм" - дискриминация по возрастному признаку. "Но все же женщинам даже такого возраста устроиться сложнее." - а это сексизм, дискриминация по гендерному признаку. В некоторых странах работодателя за это-бы вздрючили, мало-бы не показалось. Украина - европейская страна? Вообще-то описание "идеального кандидата" - это ещё не дискриминация. Вообще-то описание "идеального кандидата" - это ещё не дискриминация.

Работодателя должны интересовать только профессиональные качества, а не возраст, пол, семейное положение и пр. Женщинам при трудоустройстве "А сколько вам лет? - ...- И вы не замужем? О-о, так вы замуж выйдете, потом в декрет...Вы нам не подходите" "А, так у вас семья и дети маленькие? Так вы на работу не будете ходить когда дети болеют? Вы нам не подходите" и тд и тп. Работодатели почему-то считают, что человек рожден исключительно для работы. У меня была ситуация, когда я предлагал своих знакомых, оба работают в юридической сфере, другому своему знакомому. "Мужика возьму, а бабу - нет".Касательно возраста, имел общение не так давно с гражданами Канады и Австралии (не нашими), на вопросы, по ответам на которые, можно сделать предположения об их возрасте отказались отвечать и сказали, что во многих странах мира такие вопросы и оскорбительны и недопустимы.