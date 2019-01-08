Роботодавці назвали ідеальний вік кандидата на посаду

Додано: Нед 20 січ, 2019 14:17

BIGor написав: rjkz написав: De Bil написав: Скоро будут днем с огнем искать сотрудников любого возраста и пола Скоро будут днем с огнем искать сотрудников любого возраста и пола



Сами будут работать.

У меня уже есть несколько знакомых директоров небольших стройфирм, которые не могут найти рабочих и сами делают своими руками. Правда, в очень качественном сегменте, куда не возьмешь абы кого. Рабочие в Польше, Чехии, Венгрии и Германии. Сами будут работать.У меня уже есть несколько знакомых директоров небольших стройфирм, которыеи сами делают своими руками. Правда, в очень качественном сегменте, куда не возьмешь абы кого. Рабочие в Польше, Чехии, Венгрии и Германии.

Просто жлобятся заплатить больше, дефицита работников в Украине нет. Просто жлобятся заплатить больше, дефицита работников в Украине нет.

С квалифицированными рабочими - дефицит жуткий. А платить столько рабочим они просто не в состоянии. Квалифицированные рабочие в Германии зарабатывают 25 евро в час. 200 евро за рабочий день, 1000 евро в неделю, 4,5 тысяччи в месяц. У нас нет таких бизнесов, чтобы платить рабочим такие деньги. Даже в 2 раза меньше. Такие зарплаты должны быть подтверждены достаточным объемом работ по немецким расценкам. А у нас, при рекордных объемах ввода жилья произошло рекордное-же падение себестоимости строительных работ - за счет снижения расценок на работы и применения самых дешевых материалов. Украина - самая бедная страна в Европе. Вы не знали?К примеру, есть плиточник за 150 грн/м2, но и скорость работ и качество - не фонтан, он в Европе не сильно нужен, а в Украине он найдет работу только в эконом-сегменте, где публика не притязательная и угробить несколько метров плитки по 100-120 гривен - невелика потеря, в высшем ценовом сегменте, где плитка овер 1000 грн и химия в евро стоит как украинская в гривне...ему делать нечего. А плиточник за 300 грн достаточной работы в Украине не нашел, зато нашел контракт на 5000 евро в месяц в Норвегии. И уехал. В результате, у его директора возникля проблема с квалифицированным плиточником. У директора паркетной фирмы, ввиду массового отказа от паркета в пользу дешевого ламината, паркетчики уехали в Германию, Польшу и Чехию. Поэтому нормальных паркетчиков в Украине днем с огнем не найдешь. И так по многим высококвалифицированным рабочим.