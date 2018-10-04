Роботодавці назвали ідеальний вік кандидата на посаду
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De Bil написав:Скоро будут днем с огнем искать сотрудников любого возраста и пола
Сами будут работать. У меня уже есть несколько знакомых директоров небольших стройфирм, которые не могут найти рабочих и сами делают своими руками. Правда, в очень качественном сегменте, куда не возьмешь абы кого. Рабочие в Польше, Чехии, Венгрии и Германии.
Просто жлобятся заплатить больше, дефицита работников в Украине нет.
С квалифицированными рабочими - дефицит жуткий. А платить столько рабочим они просто не в состоянии. Квалифицированные рабочие в Германии зарабатывают 25 евро в час. 200 евро за рабочий день, 1000 евро в неделю, 4,5 тысяччи в месяц. У нас нет таких бизнесов, чтобы платить рабочим такие деньги. Даже в 2 раза меньше. Такие зарплаты должны быть подтверждены достаточным объемом работ по немецким расценкам. А у нас, при рекордных объемах ввода жилья произошло рекордное-же падение себестоимости строительных работ - за счет снижения расценок на работы и применения самых дешевых материалов. Украина - самая бедная страна в Европе. Вы не знали? К примеру, есть плиточник за 150 грн/м2, но и скорость работ и качество - не фонтан, он в Европе не сильно нужен, а в Украине он найдет работу только в эконом-сегменте, где публика не притязательная и угробить несколько метров плитки по 100-120 гривен - невелика потеря, в высшем ценовом сегменте, где плитка овер 1000 грн и химия в евро стоит как украинская в гривне...ему делать нечего. А плиточник за 300 грн достаточной работы в Украине не нашел, зато нашел контракт на 5000 евро в месяц в Норвегии. И уехал. В результате, у его директора возникля проблема с квалифицированным плиточником. У директора паркетной фирмы, ввиду массового отказа от паркета в пользу дешевого ламината, паркетчики уехали в Германию, Польшу и Чехию. Поэтому нормальных паркетчиков в Украине днем с огнем не найдешь. И так по многим высококвалифицированным рабочим.
Faceless написав:При этом ни разу не стыкался с тем, чтобы возраст или пол имели хоть какое то значение при рассмотрении кандидата, но с другой стороны, у работодателя /руководителя вполне могут быть свои представления о том, кого он хотел бы (или кого не хотел бы) видеть у себя, и это совершенно нормально.
Лично наблюдал за поиском новых сотрудников в двух разных IT фирмах. Одна с украинскими корнями, другая - с китайскими. В обоих случаях было поставлено требование - сотрудник ни одним днем не должен быть старше 30 лет, вне зависимости от каких-либо знаний и скиллов. Плюс в одной придерживаются философии "Баба-разработчик? Хахахаха, в топку их", опять же, даже не глядя на скиллы, просто по умолчанию.
Faceless написав:При этом ни разу не стыкался с тем, чтобы возраст или пол имели хоть какое то значение при рассмотрении кандидата, но с другой стороны, у работодателя /руководителя вполне могут быть свои представления о том, кого он хотел бы (или кого не хотел бы) видеть у себя, и это совершенно нормально.
Лично наблюдал за поиском новых сотрудников в двух разных IT фирмах. Одна с украинскими корнями, другая - с китайскими. В обоих случаях было поставлено требование - сотрудник ни одним днем не должен быть старше 30 лет, вне зависимости от каких-либо знаний и скиллов. Плюс в одной придерживаются философии "Баба-разработчик? Хахахаха, в топку их", опять же, даже не глядя на скиллы, просто по умолчанию.
Kart написав:Лично наблюдал за поиском новых сотрудников в двух разных IT фирмах. Одна с украинскими корнями, другая - с китайскими. В обоих случаях было поставлено требование - сотрудник ни одним днем не должен быть старше 30 лет, вне зависимости от каких-либо знаний и скиллов. Плюс в одной придерживаются философии "Баба-разработчик? Хахахаха, в топку их", опять же, даже не глядя на скиллы, просто по умолчанию.
rjkz написав:С квалифицированными рабочими - дефицит жуткий. А платить столько рабочим они просто не в состоянии. Квалифицированные рабочие в Германии зарабатывают 25 евро в час. 200 евро за рабочий день, 1000 евро в неделю, 4,5 тысяччи в месяц. У нас нет таких бизнесов, чтобы платить рабочим такие деньги. Даже в 2 раза меньше. Такие зарплаты должны быть подтверждены достаточным объемом работ по немецким расценкам. А у нас, при рекордных объемах ввода жилья произошло рекордное-же падение себестоимости строительных работ - за счет снижения расценок на работы и применения самых дешевых материалов. Украина - самая бедная страна в Европе. Вы не знали? К примеру, есть плиточник за 150 грн/м2, но и скорость работ и качество - не фонтан, он в Европе не сильно нужен, а в Украине он найдет работу только в эконом-сегменте, где публика не притязательная и угробить несколько метров плитки по 100-120 гривен - невелика потеря, в высшем ценовом сегменте, где плитка овер 1000 грн и химия в евро стоит как украинская в гривне...ему делать нечего. А плиточник за 300 грн достаточной работы в Украине не нашел, зато нашел контракт на 5000 евро в месяц в Норвегии. И уехал. В результате, у его директора возникля проблема с квалифицированным плиточником. У директора паркетной фирмы, ввиду массового отказа от паркета в пользу дешевого ламината, паркетчики уехали в Германию, Польшу и Чехию. Поэтому нормальных паркетчиков в Украине днем с огнем не найдешь. И так по многим высококвалифицированным рабочим.
Не знал, что у нас такая аховая ситуация в экономике. Киев весь стоит в пробках с элитных авто/джипов, во всей Германии столько джипов нет, а население покупает ламинат? Украина глобализируется - поэтому парить продукцию по европейским ценам на экспорт, платя работникам копейки уже скоро не получится.
до 30 лет еще можно рассказывать работнику о великих перспективах мотивировать его великими целями и морковкой на палочке ! ближе к 30 годам такой метод уже не работает и на голом энтузиазме работник работать не хочет , вот и весь секрет. А еще лучше ищем студента готовы взять сутдента - это значить что зарплаты только по праздниках.