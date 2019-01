Роботодавці назвали ідеальний вік кандидата на посаду

Додано: Нед 20 січ, 2019 17:00

Лично наблюдал за поиском новых сотрудников в двух разных IT фирмах. Одна с украинскими корнями, другая - с китайскими. В обоих случаях было поставлено требование - сотрудник ни одним днем не должен быть старше 30 лет, вне зависимости от каких-либо знаний и скиллов. Плюс в одной придерживаются философии "Баба-разработчик? Хахахаха, в топку их", опять же, даже не глядя на скиллы, просто по умолчанию.



Искали джуна? Или контора по выполнению заказов с upwork. Там на еханом куча историй про такие конторы.

https://ebanoe.it/

https://ebanoe.it/2019/01/14/amcon-soft-review/

