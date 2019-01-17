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НБУ: Як розпізнати
фальшиві гривні

НБУ: Як розпізнати фальшиві гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:38

НБУ: Як розпізнати фальшиві гривні

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті регулятора.

Дивися повний текст НБУ: Як розпізнати фальшиві гривні.
R2
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