Про це йдеться на сайті регулятора.
Дивися повний текст НБУ: Як розпізнати фальшиві гривні.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:38
НБУ: Як розпізнати фальшиві гривні
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Дивися повний текст НБУ: Як розпізнати фальшиві гривні.
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