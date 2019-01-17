Про це йдеться на сайті регулятора.
Дивися повний текст НБУ: Як розпізнати фальшиві гривні.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:38
НБУ: Як розпізнати фальшиві гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ: Як розпізнати фальшиві гривні.
Додано: Суб 19 січ, 2019 16:48
Дорогая редакция, как распознать девальвированные гривны? Житья от них не стало...
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